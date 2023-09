Συλλυπητήρια Ερντογάν σε Σακελλαροπούλου για τα θύματα από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες Πολιτική 14:28, 13.09.2023 linkedin

Στην επιστολή του ο Ερντογάν τονίζει ότι η Τουρκία, στα πλαίσια της αλληλεγγύης, είναι έτοιμη να στηρίξει την γείτονα χώρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές