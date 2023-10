Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για την τραγωδία στη Βενετία

Τη βαθιά θλίψη για τη τραγωδία στη Βενετία εκφράζει σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωής που προκλήθηκε από ένα τρομερό ατύχημα με λεωφορείο στο #Mestre της #Ιταλίας. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.

Deeply saddened by the tragic loss of life caused by a terrible bus accident in #Mestre, #Italy. Our heartfelt condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured.



Sentite condoglianze. pic.twitter.com/zggDGmbZ5I