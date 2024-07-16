Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Μέτσολα για την εκλογή της στη θέση της προέδρου του ευρωκοινοβουλίου

Προσβλέπω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για μια ισχυρή, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός

Μέτσολα

Τα συγχαρητήρια του στη Ρομπέρτα Μέτσολα για την επανεκλογή της ως πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου εκφράζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσβλέπω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για μια ισχυρή, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

