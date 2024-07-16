Τα συγχαρητήρια του στη Ρομπέρτα Μέτσολα για την επανεκλογή της ως πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου εκφράζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Προσβλέπω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για μια ισχυρή, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.
Πηγή: skai.gr
