Πυρκαγιά σε δύο μέτωπα έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ορχομενού. Το ένα μέτωπο έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ στο δεύτερο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές.

Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα συνδράμουν εθελοντές και καθώς και η Περιφέρεια με υδροφόρες.

Το πύρινο μέτωπο είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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