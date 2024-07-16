«Η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Αλβανίας σε μνημείο που προβάλλει ανιστόρητες και ψευδείς κατηγορίες και υπαινίσσεται εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας, είναι μία ενέργεια που παραπέμπει σε ανεπίτρεπτους εθνικισμούς περασμένων εποχών» τονίζουν διπλωματικές πηγές σε σχέση με τη χθεσινή κατάθεση στεφάνου από τον Αλβανό Πρόεδρο σε μνημείο αφιερωμένο στους Τσάμηδες.

«Η ασυμβίβαστη αυτή με την ιστορική αλήθεια πράξη υπονομεύει την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών μας» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, κατέθεσε χθες στεφάνι σε μνημείο για τους Τσάμηδες, όπου αναφέρεται και η λέξη «Τσαμουριά», σε εκδήλωση στην Κονίσπολη.

