Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η βιωσιμότητα των κομματικών μέσων ενημέρωσης, συζητήθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου υπήρξε συναινετική διάθεση και προσπάθεια σύνθεσης απόψεων που φάνηκε στο ότι το τελικό κείμενο απόφασης εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε στην εισήγησή του: «Έχει γίνει προσπάθεια σύνθεσης απόψεων στο κείμενο απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας για να προχωρήσουμε μπροστά. Η πρόθεσή μου είναι ειλικρινής στο να προχωρήσουμε συλλογικά, ενωμένα, μπροστά γιατί η κοινωνία έχει κουραστεί».

Σε σχέση με τα κομματικά μέσα αποφασίστηκε ότι θα χρηματοδοτούνται με το 45% της κρατικής επιχορήγησης του κόμματος. Με βάση αυτή την χρηματοδότηση θα ζητηθεί από τις διευθύνσεις της "Αυγής" και του ρ/σ "Στο Κόκκινο" να παρουσιάσουν βιώσιμη λύση μέχρι το τέλος του μήνα. Αποφασίστηκε ακόμη ότι θα αρχίσει οικονομική εξόρμηση για την ενίσχυση και του κόμματος και των μέσων ενημέρωσης. Επίσης εγκρίθηκε πρόταση για αύξηση της εισφοράς των βουλευτών και των ευρωβουλευτών επί των μηνιαίων μισθών τους. Οι προτάσεις για τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος και για τα οικονομικά εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Συζήτηση έγινε και για το θέμα του Παύλου Πολάκη και την αντιπαράθεση του με τη γραμματέα της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα. Στο συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε διαφωνία από ένα στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας για τη διατύπωση που θα πρέπει να υπάρξει στο κείμενο απόφασης. Ωστόσο κανένα μέλος της Π.Γ. δεν έθεσε θέμα διαγραφής του. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του κόμματος επικοινώνησε δύο φορές με την γραμματέα της ΝΔ, την πρώτη φορά ζήτησε συγγνώμη, ενώ την δεύτερη διαμαρτυρήθηκε για την επιλεκτική διαρροή σημείων της πρώτης συνομιλίας τους στα μέσα ενημέρωσης.

Διαφωνία από ένα στέλεχος υπήρξε και για το θέμα της Attica Bank.

Στην συνεδρίαση συζητήθηκε και το ζήτημα των «μαύρων ταμείων» για το οποίο υπήρξε συμφωνία ότι «υπήρξε διαχρονική χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κόμματος».

Τέλος, η Πολιτική Γραμματεία ενέκρινε δύο επιτροπές, την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και Επιτροπή Καταστατικού που θα προετοιμάσουν την πορεία προς το καταστατικό Συνέδριο του Οκτωβρίου.

