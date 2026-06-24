Τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μον Μπρεζέον.

Η τραγική αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στην χώρα αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας όπου σύμφωνα με έρευνα των 35% των παιδιών δεν ξέρει κολύμπι.

Η βουλευτής της αριστεράς Ματίλντ Πανό ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταθέσει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο στόχος του οποίου είναι να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κολύμπι στη Γαλλία. Με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η πρόσληψη δασκάλων κολύμβησης στα δημόσια σχολεία της Γαλλίας καθώς και η κατασκευή κολυμβητηρίων.

Πηγή: skai.gr

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