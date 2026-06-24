Μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που μέχρι σήμερα παρουσίαζε η ιταλική κυβέρνηση και η οποία έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον ρόλο της Ρώμης στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Ρούτε, δήλωσε ότι η Ιταλία επέτρεψε την απογείωση 500 αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στο ιταλικό έδαφος, στο πλαίσιο των αμερικανικών και ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Η δήλωση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία.

Μιλώντας στο Fox News το βράδυ της Τρίτης, πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ο Ρούτε ανέφερε ότι «η μία χώρα μετά την άλλη, ο ένας σύμμαχος μετά τον άλλο, έθεσαν τις βάσεις τους στη διάθεση των επιχειρήσεων». Σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά 4.000 έως 5.000 αεροσκάφη απογειώθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για να υποστηρίξουν την επιχείρηση «Επική Οργή».

«Η Ευρώπη αποτελεί πλατφόρμα προβολής ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είχε διαβεβαιώσει ότι οι αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο για πτήσεις τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης προς τη Μέση Ανατολή, όπως προβλέπει η διμερής συμφωνία που διέπει τη λειτουργία τους.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη Ρώμη. Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, απέρριψε τους ισχυρισμούς του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «επιτράπηκαν μόνο πτήσεις που ήταν σύμφωνες με τις σχετικές συνθήκες», χαρακτηρίζοντας το μήνυμά του «εντελώς παραπλανητικό», σύμφωνα με την Il Sole 24 Ore.

Η αντιπολίτευση, πάντως, δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις της κυβέρνησης. «Η Μελόνι εξαπάτησε τους Ιταλούς πολίτες και το Κοινοβούλιο», δήλωσε ο βουλευτής των Πρασίνων Άντζελο Μπονέλι, ζητώντας από την πρωθυπουργό να δώσει άμεσα διευκρινίσεις και να ενημερώσει το κοινοβούλιο για όσα συνέβησαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, θεωρώντας ότι δεν έχουν προσφέρει επαρκή στήριξη στις αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Πέρα από την Ιταλία, ο Ρούτε εξήρε και τη συμβολή της Ρουμανίας, αναφέροντας ότι το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου περιόρισε την εμπορική κίνηση προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες των στρατιωτικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χρηματοδοτική συνεισφορά των ευρωπαϊκών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ «τεράστια» και «εντυπωσιακή», χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει τη μερική αποχώρηση στρατευμάτων από την Ευρώπη, στο πλαίσιο της στρατηγικής που επιδιώκει να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλειά τους.

Στην ίδια συνέντευξη, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν, εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει όσον αφορά το Ιράν. Και θεωρώ επίσης σωστή την επιλογή του να προχωρήσει σε μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

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