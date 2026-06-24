Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στη βορειοδυτική Συρία την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας έναν ανώτερο ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η επιδρομή, που έγινε την Παρασκευή, ήταν μέρος «των συνεχιζόμενων προσπαθειών των ΗΠΑ να σταματήσουν και να εξαρθρώσουν τρομοκράτες που επιδιώκουν να επιτεθούν σε Αμερικανούς στο εξωτερικό ή εντός των ΗΠΑ» και σκότωσε τον Αλί Χουσαϊν αλ Ουλάουι τόνισε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της στο X.

Το Ισλαμικό Κράτος κήρυξε μια νέα φάση επιχειρήσεων στη Συρία εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα, εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων από τον Φεβρουάριο. Πέρυσι, η κυβέρνηση Σάρα εντάχθηκε στον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος.

Το Σάββατο, η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση κοντά στην πόλη Μανμπίζ στην βορειοανατολική επαρχία του Χαλεπίου της Συρίας.

Πηγή: skai.gr

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