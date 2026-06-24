Πλήγμα σε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο που είχε γίνει ο «εφιάλτης» των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών μπαταριών λιθίου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας.

Συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις κλοπών

Οι μπαταρίες λιθίου αποτελούν κρίσιμο εξοπλισμό εφεδρικής τροφοδοσίας και η αφαίρεση τους επηρεάζει τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών, θέτοντας σε κίνδυνο εφαρμογές ζωτικής σημασίας

Για τον τερματισμό της δράσης τους, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, 23 Ιουνίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Χαλκίδας, της Βοιωτίας και της Θήβας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 3 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2 ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 2 για την εμπλοκή τους στην υπόθεση ως αποδέκτες και διακινητές των κλεμμένων μπαταριών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα των μελών της οργάνωσης, οι οποίοι όπως προέκυψε είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους και συνεχή εγκληματική δράση, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονταν τις τεχνικές τους γνώσεις με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Πώς δρούσαν

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

αρχικά εντόπιζαν στους στόχους τους και συγκέντρωναν πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα ασφαλείας,

ακολούθως μετέβαιναν στην περιοχή με «επιχειρησιακά» οχήματα, παραβίαζαν τις εγκαταστάσεις των σταθμών βάσης και αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου από τον εσωτερικό εξοπλισμό,

αποσύνδεαν και μετέφεραν τις μπαταρίες με κατάλληλο εξοπλισμό, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν και λοιπό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, όπως καύσιμα από γεννήτριες, και

διοχέτευαν τις μπαταρίες στην αγορά μέσω δικτύου αποδοχής και μεταπώλησης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Οι κωδικοποιημένες φράσεις

Σημειώνεται ότι, οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, χρησιμοποιούσαν κατά τις επικοινωνίες τους, κωδικοποιημένες φράσεις, όπως «τζάμια» ή «τζαμάκια» και τις χώριζαν σε «μικρές», χωρητικότητας των 100 Ah και «μεγάλες», χωρητικότητας των 150Ah.

Οι ρόλοι

Παράλληλα, προέκυψε και ο ρόλος εκάστου μέλους ως εξής:

39χρονος, αποτελούσε το αρχηγικό μέλος, έχοντας διπλό ρόλο ως φυσικός αυτουργός και διαχειριστής του δικτύου της εκ νέου διοχέτευσης των μπαταριών στην αγορά. Ειδικότερα, η παρουσία του σε κάθε κλοπή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση της κλοπής, αναλαμβάνοντας ακόμα και ρόλο «τσιλιαδόρου», ενώ επιπλέον αναρτούσε σχετικές αγγελίες, παρέχοντας πληροφορίες και εγγυήσεις αναφορικά με την τοποθέτηση, χρήση και καλή λειτουργία των μπαταριών.

Δύο 32χρονοι, αποτελούσαν τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης, έχοντας τον ρόλο φυσικών αυτουργών και ενεργώντας πάντα από κοινού με τον 39χρονο, με εναλλασσόμενους μεταξύ τους ρόλους. Μάλιστα, ο ένας απ’ τους δύο είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για κλοπές μπαταριών.

52χρονος αλλοδαπός, είχε καθοριστικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, παρείχε πληροφορίες στον 39χρονο, σχετικά με τις εγκαταστάσεις, το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας των σταθμών βάσης, διευκολύνοντας σημαντικά τον σκοπό της ομάδας.

Τέλος, 58χρονος και 55χρονος, αποτελούσαν τη «σταθερή πελατεία» του 39χρονου και συνεπώς της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς λειτουργούσαν ως κλεπταποδόχοι, αφού φέρεται ότι γνώριζαν την παράνομη προέλευση των μπαταριών και κατά περίπτωση τις διέθεταν προς πώληση, είτε αγόραζαν σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την κανονική τους.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 45.000 ευρώ, 103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων, φυσίγγια, μαχαίρια και μία καραμπίνα

Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε πρόκυψε ότι, τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούσαν τα «κέρδη» τους για την απόκτηση και κατοχή περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά jet ski), με σκοπό τη νομιμοποίηση της προέλευσής τους, ενώ παράλληλα έκαναν χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 7 έρευνες σε οικίες και λοιπούς χώρους, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

103 μπαταρίες λιθίου διαφόρων τύπων και κατασκευαστών,

45.000 ευρώ, καθώς και 71.000 ευρώ εντός τραπεζικής θυρίδας,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

συσκευή GPS,

καραμπίνα και φυσίγγια,

μαχαίρια, τσεκούρι και σιδερολοστό,

2 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και

θαλάσσιο σκάφος αναψυχής (jet ski).

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων μπαταριών υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί συνολικά 105 περιπτώσεις κλοπών μπαταριών λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες έλαβαν χώρα σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Κορινθίας, της Βοιωτίας, της Λάρισας και του Βόλου, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 560.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι συγκεκριμένες μπαταρίες αποτελούν κρίσιμο εξοπλισμό εφεδρικής ηλεκτροδότησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Μάλιστα, η αφαίρεσή τους δύναται να επηρεάσει τη λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.