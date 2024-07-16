Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και στη Σία Κοσιώνη παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης . Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε την απόφασή του να επιβάλει τέλος δύο μηνών στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να επιδοτηθεί η κατανάλωση των νοικοκυριών για τον μήνα Αύγουστο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ιδιωτών γιατρών που καλούνται να κάνουν εφημερίες στα νοσοκομεία της ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός είπε ότι γίνεται προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν μέτρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στις εσωκομματικές επικρίσεις από τους πρώην πρωθυπουργούς Κωνσταντίνο Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι διαφωνεί σε κάποιες απόψεις μαζί τους, τονίζοντας δε, ότι η πολιτική της ΝΔ εκφράζεται από τον ίδιο και την κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας , ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής, λέγοντας ότι το όνομα είναι Βόρεια Μακεδονία και δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ , λέγοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχει τοξικότητα και στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Πιο αναλυτικά:

Για Τραμπ: Άγριο συμβάν η απόπειρα δολοφονίας - Η πολιτική βία δεν έχει χώρο στις δημοκρατίες - Με τα κόμματα είμαστε αντίπαλοι, όχι εχθροί - Λογικές ή μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε, δεν έχουν θέση - Υπάρχει τοξικότητα και στην πατρίδα μας.

Για Πολάκη: Αδιανόητες κουβέντες εναντίον μίας γυναίκας - Ο Πολακισμός θα βρει θέση στο νέο λεξικό του Μπαμπινιώτη.

Για Αυγενάκη: Στην περίπτωση Αυγενάκη οι κυρώσεις ήταν άμεσες.

Για υπόθεση Novartis: Είναι χυδαία πολιτική συνομωσία - Η Δικαιοσύνη είναι η μόνη που μπορεί να βγάλει τις κουκούλες - Αυτό που έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2018, είναι ό,τι πιο άθλιο έχει δει.

Για το μήνυμα των εκλογών: Το μήνυμα που μας έστειλε ο κόσμος, είναι ότι δεν αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας από τη ΝΔ, αλλά καθόμαστε λίγο στην άκρη, σας κοιτάμε.

Για το πρόγραμμά του: Ορίζοντας για την υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών το τέλος της τετραετίας - Η αλλαγή προσώπων εξυπηρετεί την ταχύτερη υλοποίηση των αλλαγών.

Για τις αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος: 1)Δύο μήνες έκτακτο τέλος στους παραγωγούς φυσικής ενέργειας, 2)Επιδότηση στον Αύγουστο - Προσωρινή στρέβλωση, πρόβλημα και με ευρωπαϊκή διάσταση - Αύριο η εξειδίκευση για το πώς θα δοθεί το επίδομα.

Για πληθωρισμό και ακρίβεια: Σημαντική μείωση πληθωρισμού και κάποια αποκλιμάκωση τιμών - Κάναμε βαριές παρεμβατικές ενέργειες για να συγκρατήσουμε τις τιμές - Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να πέσουν οι τιμές.

Για κατώτατο μισθό: Έχει αυξηθεί 28%.

Για πολυεθνικές: Πωλούν στην Ελλάδα ακριβότερα από άλλες χώρες.

Για μείωση ΦΠΑ: Αναποτελεσματικό μέτρο η μείωση του ΦΠΑ - Έχει προσωρινό όφελος.

Για ενίσχυση: Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων στο τέλος του χρόνου και μείωση των εργοδοτικών εισφορών - Δεδομένη η προσήλωση στη δημοσιονομική τάξη.

Για ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Μας απασχολεί το ζήτημα - Αναζητούμε στοιχεία - Υπάρχουν περιπτώσεις με μονοπώλια - Αν κρίνουμε ότι πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα το κάνουμε.

Για ιδιώτες γιατρούς σε νοσοκομεία της ΕΣΥ: Ζητάμε από τους τοπικούς γιατρούς να καλύψουν δύο εφημερίες τον μήνα - Έχουμε πρόβλημα σε κάποια νοσοκομεία, σε κάποιες ειδικότητες - Θα στηρίξω το υπουργείο σε αυτήν την υπόθεση - Τελευταία έκκληση να λυθεί με συνεννόηση, αλλιώς έχουμε εργαλεία να αντιμετωπίσουμε το θέμα, διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος - Προτεραιότητα η περαιτέρω αύξηση των απολαβών των γιατρών - Οι συνθήκες στα νοσοκομεία δεν είναι καλές ούτε για τους ασθενείς, ούτε για τους γιατρούς.

Για νομιμότητα: Για πρώτη φορά η κυβέρνηση κάνει πράξη τη νομιμότητα παντού. Ξηλώνουμε εστίες παραβατικότητας, ακόμη και μέσα στον Κράτος. Ακόμη και στο ποδόσφαιρο. Κάντε υπομονή για την εικόνα της Μυκόνου, που δεν είναι αυτή που θέλουμε.

Για τις φωτιές: Τεράστια σημασία ότι 650.000 πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους.

Για την Κύπρο: Δύσκολη ημέρα το Σάββατο 20 Ιουλίου για τον ελληνισμό - Ευκαιρία αναστοχασμού για τι δεν κάναμε και εμείς καλά - Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για επανέναρξη των συνομιλιών στα πλαίσια των αποφάσεων του ΟΗΕ. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο. Δεν το ξέρω αν η Τουρκία είναι έτοιμη.

Για Βόρεια Μακεδονία: Το όνομα είναι Βόρεια Μακεδονία και δεν μπορεί να αποκαλείται αλλιώς - Η Ελλάδα είναι τοποτηρητής της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας. Στο ζήτημα αυτό, η Ελλάδα δεν είναι μόνη. Έχει όλη την Ευρώπη μαζί της. Υπάρχει μία Συμφωνία. Πρέπει να την τηρήσουν οι γείτονές μας.

Για Μέτσολα: Χάρηκα για την επανεκλογή της, είμαι σίγουρος για την εκλογή της Φον ντερ Λάιεν. Ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο, θα είναι και η επιλογή του Επιτρόπου.

Για ΠΑΣΟΚ: Είναι κόμμα της αντιπολίτευσης. Κανένα σχόλιο για την υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου για την προεδρία - Για το ΠΑΣΟΚ έχω απαγορεύσει δια ροπάλου τις προτιμήσεις και τις απόψεις. Θα ήταν άκομψο να το κάνουμε. Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις.

Για εκλογές: Ο εκλογικός νόμος είναι αυτός και θα παραμείνει - Εκλογές το 2027 - Αυτοί είναι οι κανόνες - Όσο μιλάμε για εκλογές, τόσο δίνουμε στους πολίτες την εντύπωση ότι μας ενδιαφέρει η επανεκλογή μας και όχι τα προβλήματά τους.

Για τις αναφορές Κασσελάκη σε μαύρα χρήματα στα κόμματα: Το θέμα των μαύρων χρημάτων αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τη ΝΔ - Πρώτα ας λύσουν τα εσωτερικά τους, αν αφορά τον κύριο Τσίπρα - Έχω καταθέσει Πόθεν Έσχες και ελέγχεται - Όλο αυτό το ζήτημα, το δημιούργησε ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης.

Για Σαμαρά και Καραμανλή: Δεν συμφωνώ με κάποιες απόψεις τους, αλλά έχουν το δικαίωμα να τις εκφράζουν - Η πολιτική, αυτή τη στιγμή, της ΝΔ εκφράζεται από εμένα και την κυβέρνηση - Έχουμε κερδίσει πέντε εκλογές, άρα κάνουμε κάτι σωστό - Η Ελλάδα σήμερα διεθνώς είναι πιο ισχυρή.

Για Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Η συζήτηση θα ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2025.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

«Απόφαση της κυβέρνησης είναι να επιβάλει για τους επόμενους δύο μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον μήνα Αύγουστο. Διότι αυτή τη στιγμή, με την πορεία των τιμών, πράγματι οι πολίτες τον Αύγουστο θα έβλεπαν μία απότομη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι βλέπουμε έξαρση τιμών στη χονδρική τιμή και χωρίς αυτή την παρέμβαση αυτή η έξαρση θα «χτυπούσε» τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Ανέφερε ότι το τέλος θα επιβληθεί για δύο μήνες και η επιδότηση αφορά σε πρώτη φάση τον Αύγουστο ενώ λεπτομέρειες θα ανακοινώσει αύριο ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στην απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πολύ άγριο συμβάν τονίζοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει χώρο στις δημοκρατίες μας».

«Καλό είναι νομίζω όλοι να πάρουμε ένα μάθημα από αυτό το οποίο συμβαίνει και να αναλογιστούμε πάντα ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι πολιτισμένος, ότι λογικές «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», που δυστυχώς κυριάρχησαν και στην ελληνική πολιτική ζωή, δεν έχουν πια καμία θέση στην Ελληνική Δημοκρατία, όπως δεν έχουν θέση και σε καμία Δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όσα ειπώθηκαν από τον Παύλο Πολάκη κατά της Μαρίας Συρεγγέλα σημειώνοντας πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το θάρρος να ζητήσει συγνώμη. «Κι όμως, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει κανονικά, σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα, έχοντας στις τάξεις του έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απολύτως ταυτισμένος με αυτό το οποίο ονομάζουμε τοξικότητα και χυδαιότητα σε βαθμό πια που ο πολακισμός θα βρει θέση στο νέο λεξικό του κ. Μπαμπινιώτη. Έχουμε όλοι μια ευθύνη…», πρόσθεσε ενώ μετά από σχετικό ερώτημα σημείωσε πως «ο κ. Αυγενάκης ετέθη εκτός ΚΟ της ΝΔ με συνοπτικές διαδικασίες».

Για την υπόθεση Novartis, δήλωσε πως πάνω σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο διαφθοράς γιατρών χτίστηκε χυδαία πολιτική συνωμοσία και σήμερα αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν και πάρα πολλά λεφτά, 56 εκατομμύρια δολάρια, αστρονομικό ποσό, προκειμένου κάποιοι να επιτελέσουν τον «ρόλο» τους ως προστατευόμενοι μάρτυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μόνο που στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να έχεις οικονομικό όφελος για να είσαι προστατευόμενος μάρτυρας. Και αν κάποιοι θεωρούν -που το θεωρούν, και δικαιολογημένα κατά την άποψή μου- ότι πρέπει να αξιοποιήσουν διατάξεις της Δικαιοσύνης, του Δικαίου μας, ώστε να ζητήσουν να αφαιρεθούν οι κουκούλες, πολύ καλά θα κάνουν, να το μάθουν αυτό, διότι δεν ξεχνάμε τι πήγε να γίνει το 2018. Βεβαίως, η δικαιοσύνη είναι η μόνη η οποία σε θέση να αφαιρέσει τις κουκούλες», υπογράμμισε προσθέτοντας πως νομίζει πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν προφανή στοιχεία που της επιτρέπουν να κάνει κάτι τέτοιο.

Για τις αλλαγές που έκανε στην κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές, είπε πως προφανώς δεν είναι μόνο θέμα προσώπων και τόνισε πως η κυβέρνηση εκλέχθηκε πριν από ένα χρόνο με ισχυρή εντολή για να κάνει μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. «Αυτές υλοποιούμε», τόνισε επισημαίνοντας πως ο ορίζοντας υλοποίησης αυτών των αλλαγών είναι η τετραετία.

Μιλώντας για το μήνυμα των πολιτών στις ευρωεκλογές ανέφερε πως οι πολίτες είπαν πως δεν αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους στη ΝΔ και περιμένουν να αξιολογήσουν την κυβέρνηση μέχρι τις επόμενες εκλογές προκειμένου να υλοποιήσει όσα έχει πει. «Η αλλαγή προσώπων πάντα υπηρετεί την ταχύτερη υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών», πρόσθεσε ενώ μεταξύ άλλων έφερε ως παράδειγμα τα 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα σημειώνοντας πως στο τέλος του 2-25 θα έχουμε 900 καινούργια λεωφορεία.

Για την ακρίβεια ανέφερε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο και πολυπαραμετρικό. Σημείωσε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε πια σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού και είναι μια πρώτη θετική ένδειξη η αποκλιμάκωση τιμών.

«Ο πληθωρισμός εκτιμώ ότι θα πέσει κι άλλο. Και όσο πέφτει ο πληθωρισμός κι άλλο, σε κάποια προϊόντα -όχι σε όλα προφανώς- θα αρχίσουμε να βλέπουμε και αποκλιμάκωση των τιμών», υπογράμμισε ενώ τόνισε πως τα ζητήματα των καρτέλ ελέγχονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την οποία ενισχύει η κυβέρνηση με 50 ακόμη στελέχη.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η πραγματική απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η αύξηση των μισθών με μείωση των φόρων.

«Η πολιτική μας εξ αρχής, κεντρικός στόχος της πολιτικής μας, ήταν η σημαντική αύξηση των μισθών. Ήδη βλέπουμε τέτοιες ενδείξεις, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 28% -θέλω να το θυμίσω-, από τότε που ήρθαμε στα πράγματα», συνέχισε ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα των πολυεθνικών εταιρειών που πουλάνε τα ίδια προϊόντα, πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Επ' αυτού ανέφερε ότι η Κομισιόν αναγνώρισε το πρόβλημα και θέλει να το αντιμετωπίσει. Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ έφερε ως παράδειγμα την Ισπανία όπου οι τιμές τείνουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν και τόνισε: «Δεν θα το κάνουμε. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δυσάρεστο, πλην όμως δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα μέτρο το οποίο είμαι βέβαιος ότι και θα είναι αναποτελεσματικό και θα στερήσει τελικά χρήματα από τον Προϋπολογισμό».

Για όσα θα πει στη ΔΕΘ δήλωσε πως θα απογοητεύσει όσους περιμένουν να εμφανιστεί εκεί ως 'Αγιος Βασίλης να μοιράσει χρήματα που το κράτος δεν διαθέτει. Ανέφερε όμως τη δέσμευσή του για τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων στο τέλος του χρόνου και τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών σε δύο δόσεις ξεκινώντας από το 2025 ενώ επανέλαβε ότι είναι δεδομένη η δημοσιονομική προσήλωση της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση παρέμβαση για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενώ για τα κενά σε περιφερειακά νοσοκομεία και αν η κυβέρνηση θα το λύσει με επιτάξεις σημείωσε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι πριν αναγκαστούμε να πάμε σε μέτρα τα οποία είναι πιο σκληρά, ζητώ πραγματικά από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και από όλους να αναλογιστούν εδώ όχι την ατομική ευθύνη αλλά την κοινωνική ευθύνη. Όταν μπορεί να υπάρχουν 10 ιδιώτες γιατροί κάπου και ζητάμε δύο εφημερίες τον μήνα, τις οποίες τις πληρώνουμε, δεν τις ζητάμε δωρεάν, για να μπορέσει ένα περιφερειακό νοσοκομείο να ανταποκριθεί, δεν ζητάμε κάτι φοβερό».

Για την ασφάλεια ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση συνειδητά κάνει πράξη το «νομιμότητα παντού» και ξηλώνει εστίες παραβατικότητας.

«Αυτό το οποίο έγινε στη ΔΟΥ Χαλκίδας, αυτό το οποίο έγινε στο κύκλωμα το οποίο εξιχνιάστηκε πρόσφατα με τους εκβιασμούς των μαγαζιών. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει σε αυτή την έκταση και σε αυτή την ένταση στην πατρίδα μας, όσο τουλάχιστον εγώ θυμάμαι την πολιτική», υπογράμμισε ενώ ερωτηθείς για τη Μύκονο σημείωσε: «Περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή ακόμα και για την ίδια τη Μύκονο και για την εικόνα την οποία παρουσιάζει, η οποία δεν είναι εικόνα ενός προορισμού τον οποίο θέλουμε να διαφημίζουμε παγκοσμίως. Όμως, οι παρεμβάσεις αυτές οι οποίες γίνονται έχουν μεγάλη σημασία, τεράστια αποδοχή. Η παρέμβαση που κάνουμε για τις παραλίες, πώς ξεκίνησε; Θέλω να το θυμίσω αυτό: ξεκίνησε από το «κίνημα της πετσέτας», ξεκίνησε από οργανωμένους πολίτες, οι οποίοι ήρθαν και είπαν «εδώ υπάρχει παραβατικότητα». Τους ακούσαμε τους πολίτες και κάναμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και οι καταγγελίες ελέγχονται. Θα λυθεί το ζήτημα στο 100%; Όχι, αλλά η πρόοδος η οποία έχει συντελεστεί είναι τεράστια».

Για τις πυρκαγιές είπε πως είμαστε ακόμα εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου και τόνισε πως είναι τεράστιας σημασίας ότι 650.000 πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους.

Σχετικά με το κυπριακό ο πρωθυπουργός δήλωσε πως θα είναι μια δύσκολη ημέρα το ερχόμενο Σάββατο στην επέτειο της τουρκικής εισβολής.

«Πενήντα χρόνια μετά, εξακολουθούμε να έχουμε το ένα τρίτο μιας ευρωπαϊκής χώρας υπό κατάληψη, υπό κατοχή ουσιαστικά. Είναι μία ευκαιρία, όπως κάθε τέτοια ημερομηνία -δεν είναι επέτειος, η επέτειος παραπέμπει συνήθως σε κάτι το οποίο είναι ένα ευχάριστο γεγονός-, μια ευκαιρία αναστοχασμού για το τι ενδεχομένως και εμείς δεν κάναμε καλά. Διάβασα με πολύ προσοχή τη συνέντευξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην «Καθημερινή», είπε αλήθειες για το ζήτημα του Κυπριακού. Ναι, είμαι αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε ακόμα μια ευκαιρία οι δύο κοινότητες να καθίσουν στο τραπέζι, να υπάρχει μια επανέναρξη των συνομιλιών στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ορισμένους όρους οι οποίοι είναι απαράβατοι: ότι πρέπει να υπάρχει μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια διεθνής προσωπικότητα. Αυτές είναι μη διαπραγματεύσιμες έννοιες για το μέλλον της Κύπρου, εφόσον θα μπορούσε να υπάρχει μια συμφωνία», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν και η Τουρκία είναι έτοιμη να πιάσει το νήμα απάντησε πως δεν το ξέρει ενώ σημείωσε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ πραγματικά πιστεύει ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αρπάξουμε. «Η Ελλάδα είναι εδώ να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, οι διαπραγματεύσεις και οι αποφάσεις αφορούν τις δύο κοινότητες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας απέναντι στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονία που παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών, αρχικά υπενθύμισε ότι η γειτονική χώρα μπήκε στο ΝΑΤΟ επειδή λύθηκε το ζήτημα του ονόματος. Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία είχε αδυναμίες αλλά το άρθρο που αφορά την ενιαία ονομασία, το erga omnes, δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης, ούτε νομικής ενέργειας.

«Αυτό είναι το όνομα της χώρας και δεν μπορεί κανείς να την αποκαλεί με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κατέστησα απολύτως σαφές στον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, εντός της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ότι βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι γιατί ακριβώς υπεγράφη μια συμφωνία την οποία αυτή τη στιγμή δεν τηρεί. Η Ελλάδα προφανώς και έχει όπλα. Δεν αναφέρομαι στα όπλα που απορρέουν από την ίδια τη Συμφωνία, αλλά το μεγαλύτερο όπλο το οποίο έχει στην διάθεσή της είναι ότι είναι «τοποτηρητής» της ευρωπαϊκής πορείας των Σκοπίων. Και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία προσέγγιση προς την Ευρώπη, ούτε βήμα, εάν δεν λυθεί το ζήτημα αυτό μέσα από ρητή δήλωση της ηγεσίας της γειτονικής χώρας ότι το όνομα της χώρας είναι αυτό, είναι έναντι όλων. Να επαναληφθεί δηλαδή το προφανές, αυτό το οποίο έχουν υπογράψει, έτσι δεν είναι; Δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό. Pacta sunt servanda», συμπλήρωσε ενώ είπε ότι στο ζήτημα αυτό η Ελλάδα δεν είναι μόνη και έχει τη στήριξη όλης της Ευρώπης.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός συνεχάρη τη Ρομπέρτα Μέτσολα που εξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξέφρασε την ελπίδα το ίδιο να συμβεί με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για τη θέση της Προέδρου της Κομισιόν σημειώνοντας πως δεν υπάρχει Plan B για την περίπτωσή της. Όσο για το πρόσωπο που θα προτείνει για τη θέση της Έλληνας επιτρόπου, σημείωσε πως εξαρτάται από το χαρτοφυλάκιο. Επισήμανε ότι θέλει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.

Για τις προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει από τον ίδιο ή στέλεχος της ΝΔ καμία παρέμβαση καθώς το έχει απαγορεύσει τη ροπάλου. Ερωτηθείς για τον εκλογικό νόμο, είπε ότι είναι αυτός που είναι και ότι ο ίδιος πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός είπε ότι το ζήτημα των μαύρων χρημάτων το άνοιξε ο κ. Κασσελάκης για το κόμμα του ενώ για το πόθεν έσχες του δήλωσε πως ελέγχεται 20 χρόνια.

Για όσα είπαν πρόσφατα οι πρώην πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: ««Εγώ σέβομαι και τιμώ πρόσωπα τα οποία έκατσαν σε αυτή την καρέκλα. Είναι τέως Πρωθυπουργοί, έχουν μια σωρευμένη εμπειρία, έχουν τις απόψεις τους. Με κάποιες από αυτές δεν συμφωνώ, είναι προφανές αυτό, αλλά έχουν το δικαίωμα να τις εκφράζουν. Αυτό σημαίνει ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ξέρετε, να μπορούμε να αντέχουμε και τη διαφορετική άποψη».

Σε ερώτηση αν τον ενόχλησε όσα είπαν σημείωσε: «Η άποψη όπως εκφράζεται είναι μια άποψη ενός τέως Πρωθυπουργού. Ο ένας είναι ακόμα βουλευτής, ο άλλος δεν είναι, γι' αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να τους βλέπουμε κατ' ανάγκη και ως δίδυμο. Ο καθένας έχει τη δική του αυτόνομη πορεία. Όμως, η πολιτική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται από εμένα και από την κυβέρνηση και από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία πήρε ισχυρή εντολή να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο και περιλαμβάνει. Νομίζω, είναι άλλη η άποψη η διαφορετική, την καταλαβαίνω, και άλλη η κριτική ότι κάνετε διαφορετικά από αυτά τα οποία είπατε ότι θα κάνατε».

Ερωτηθείς για το πρόσωπο που θα προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας δήλωσε πως θα ήταν άκομψο να πει οτιδήποτε πριν λήξει η θητεία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Και σε αυτό κι αν θα είμαι κάθετος. Δεν θέλω και δεν δεχτώ να ακούσω από κανέναν βουλευτή αφορά την άποψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, διότι αμφισβήτηση του θεσμού όχι του προσώπου, μέχρι που να ανοίξει η συζήτηση. Η συζήτηση θα ανοίξει συντεταγμένα τον Φεβρουάριο του 2025. Και προφανώς και δεν καθομαι εδώ σε αυτό το γραφείο να αποφασίζει μόνος μου, σέβομαι όμως απόλυτα και τη συνταγματική επιταγή που περιγράφει τον ή την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως ένα πρόσωπο που πρέπει να είναι ευρύτερη. αποδοχή. Και θα σταματήσω εδώ», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

