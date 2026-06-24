Δημοσκόπηση RealPolls: Στις 6,9 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από την ΕΛ.Α.Σ.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 28,3%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon. Ωστόσο, η ΕΛ.Α.Σ. εμφανίζει σημαντική άνοδο, φτάνοντας στο 21,4% και μειώνοντας τη διαφορά από το κυβερνών κόμμα στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 11,9%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9,9%.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,3%, η ΕΛ.Α.Σ. 21,4%, το κόμμα Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 11,9% και το ΠΑΣΟΚ 9,9%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Φωνή Λογικής με 3,6% και η Πλεύση Ελευθερίας στο όριο με 3,1%. Εκτός Βουλής εμφανίζονται το ΜέΡΑ25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 25,8%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 18,2%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και το ΠΑΣΟΚ με 8,9%. Στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,5% και η Φωνή Λογικής με 3,3%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη με 0,9%.

Στην ερώτηση «Ποιο διακύβευμα περιγράφει καλύτερα τις επόμενες εκλογές για εσάς;», η πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό με 46,8%, ενώ το 31,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ως βασικό διακύβευμα τη σταθερότητα και τη συνέχεια. Παράλληλα, το 16,6% επιλέγει τη ρήξη με το πολιτικό σύστημα, το 3,1% δηλώνει αδιαφορία ή ότι δεν το εκφράζει καμία από τις συγκεκριμένες επιλογές, ενώ το 1,7% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν θέλησε να τοποθετηθεί.





Πηγή: skai.gr

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