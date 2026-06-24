Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η απάντηση του Μέσι σε ερώτηση για το αν θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2030

Για το αν θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2030 ρωτήθηκε ο Λιονέλ Μέσι που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με την εθνική Αργεντινή στη φετινή διοργάνωση

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Lion;el Messi

Πέντε τέρματα έχει σημειώσει η εθνική Αργεντινής στο φετινό Μουντιάλ και τα πέντε έχουν επιτευχθεί από τον απόλυτο ηγέτη της, Λιονέλ Μέσι που είναι σε φοβερή κατάσταση.

Ο εορτάζοντας GOAT (έγινε 39 ετών σήμερα 24/06) σε δηλώσεις που παραχώρησε ρωτήθηκε για το αν θα βρεθεί στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030, όταν και θα είναι 43 ετών.

«Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά όπως είπα ζω μέρα με τη μέρα και είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι που στο φετινό Μουντιάλ ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Mundial 2026 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark

Απόρρητο