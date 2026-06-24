Πετρέλαιο: Κάτω από τα $75 το Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου διευρύνουν τις απώλειές τους την Τετάρτη, με το αργό τύπου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά υποχώρησαν, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου καταγράφει απώλειες 3,84% στα 73,85 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν την έναρξη των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Αυγούστου διολισθαίνει κατά 4,13% στα 70,15 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Τετάρτη τις πετρελαϊκές εταιρείες επειδή δεν μείωσαν τις τιμές της βενζίνης, στον απόηχο της πρόσφατης πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές στα βενζινάδικα ανάλογα με τις δραματικά χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν κατακόρυφα!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές πέφτουν θύματα αισχροκέρδειας. Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για το ζήτημα. Οι τιμές της βενζίνης πρέπει να αρχίσουν να υποχωρούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, χαρακτήρισε την ανάρτηση «πολιτικό θέατρο», επισημαίνοντας ότι «στην πραγματικότητα, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ δεν διαμορφώνονται με αυτόν τον τρόπο».

Η Γιανγκ εξήγησε στο CNBC ότι «στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τελική τιμή της βενζίνης προστίθενται πολιτειακοί και τοπικοί φόροι, οι οποίοι επιβαρύνουν την τιμή στα πρατήρια καυσίμων».

«Στην πραγματικότητα, η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται κυρίως από τα διυλιστήρια και απαιτείται συνήθως ένα διάστημα μερικών εβδομάδων μέχρι η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου να περάσει στις τιμές διύλισης και τελικά να φτάσει στον καταναλωτή», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν επίσης από τα σημάδια ότι η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ ενδέχεται να αρχίσει να επανέρχεται στο φυσιολογικό.

Περισσότεροι από 11.000 ναυτικοί που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο θα αρχίσουν να αποχωρούν μέσω του Στενού του Ορμούζ, αφού εξασφαλίστηκαν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

«Έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις προϋποθέσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΔΝΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

Ο Ντομίνγκες πρόσθεσε ότι η επιχείρηση θα διεξαχθεί «σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, όλα τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ναυτιλιακό κλάδο».

Οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ενταθεί λόγω των μεγαλύτερων χρόνων μεταφοράς για τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στο Στενό του Ορμούζ και των διαταραχών στη χωρητικότητα των αεροπορικών μεταφορών, δήλωσε στο CNBC η Aditi Rasquinha, Διευθύνουσα Σύμβουλος της DHL Global Forwarding Greater China.

«Με το άνοιγμα του Στενού, πιθανώς μεγάλο μέρος αυτού του προβλήματος θα μετριαστεί», ανέφερε η Rasquinha, σημειώνοντας όμως ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να επανέλθει η εφοδιαστική αλυσίδα στην κανονική της λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.