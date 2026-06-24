Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το τεχνητό κώμα η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση καρχαρία

Η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία πριν από περίπου μία εβδομάδα, ενώ κολυμπούσε σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ, ξύπνησε για λίγο από το τεχνητό κώμα στο οποίο βρισκόταν, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η 34χρονη μητέρα Λία Στιούαρτ δέχθηκε επίθεση το Σάββατο 13 Ιουνίου στην παραλία Κούτζι και υπέστη πολλαπλά δαγκώματα στα χέρια και τα πόδια, καθώς και σοβαρή απώλεια αίματος.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, μεταξύ των οποίων και ακρωτηριασμός του ενός χεριού της.

Την Τρίτη, ο αδελφός της, Τζόσουα Στιούαρτ, δήλωσε ότι οι γιατροί μείωσαν τη φαρμακευτική αγωγή ώστε να μπορέσει να ξυπνήσει για λίγο από το τεχνητό κώμα. Η Λία κατάφερε να πει «σ’ αγαπώ» στη μητέρα και τον σύντροφό της, που βρίσκονταν δίπλα στο κρεβάτι της, ενώ η πρώτη της ερώτηση ήταν αν είναι καλά η κόρη της.

«Αυτό συνέβη πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενε κανείς. Για εμάς μοιάζει με θαύμα και είναι αυτό για το οποίο τόσοι άνθρωποι ήλπιζαν και προσεύχονταν την τελευταία εβδομάδα», ανέφερε ο αδελφός της σε μήνυμα που δημοσίευσε στο διαδίκτυο προς όσους στηρίζουν την οικογένεια.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Λία παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας υποβληθεί σε πέντε ημέρες χειρουργικών επεμβάσεων μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ αναμένονται και νέες επεμβάσεις τις επόμενες εβδομάδες.

«Η Λία έχει μπροστά της έναν δύσκολο και μακρύ δρόμο και εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, αυτό είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα και μας δίνει ελπίδα για τη μακροχρόνια ανάρρωσή της», πρόσθεσε.

Η Στιούαρτ, η οποία εργάζεται ως εκπαιδευτικός, είχε πάει το πρωί του Σαββάτου στην παραλία Κούτζι για κολύμπι. Βρισκόταν κοντά στην ακτή όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Σειρά επιθέσεων από καρχαρίες, έχουν καταγράφει φέτος στην Αυστραλία.

Τον Ιανουάριο έγιναν τέσσερις επιθέσεις μέσα σε δύο ημέρες, μεταξύ των οποίων κι αυτή, σε αγόρι σε παραλία του Σίδνεϊ, το οποίο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν επίσης δύο θανατηφόρες επιθέσεις.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από καρχαρία στο Κουίνσλαντ ενώ έκανε ψαροντούφεκο, ενώ στη Δυτική Αυστραλία ο 38χρονος πατέρας δύο παιδιών, Στίβεν Ματαμπόνι, έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία μήκους περίπου 4 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

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