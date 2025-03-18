Στοχεύει του νέους υφυπουργούς της κυβέρνησης η αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε ρυθμούς ανασχηματισμού θα συνεχίσει να κινείται το σύνολο της αντιπολίτευσης. Βουλευτές και στελέχη κομμάτων της μειοψηφίας πιστεύουν πως μετά από τα Τέμπη η «αχίλλειος πτέρνα» της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένες επιλογές στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Η αρχή έγινε από την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη την οποία πιστεύουν πως δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τόσο εύκολα στην πλειοψηφία. Υποστηρίζουν πως η απόφαση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης δεν προέκυψε για λόγους ευθιξίας, όπως υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ήταν μονόδρομος τόσο για τον ίδιο όσο και για το Μαξίμου. Ήταν ένα πλήγμα στο τεχνοκρατικό προφίλ που ήθελε να δώσει στο νέο σχήμα ο πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή ζήτησε την αποπομπή του, μέσω του Γιώργου Καραμέρου, με στελέχη της Κουμουνδούρου να απορούν γιατί δεν έπραξε το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ.

Είναι σαφές από τις χθεσινές αντιδράσεις πως στην αντιπολίτευση θα στοχεύσουν πλέον στον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο. Ήδη βλέπουν, μετά την παρέμβαση του Θάνου Πλεύρη, πως προκαλούνται και εσωκομματικές τριβές. Σε μια περίοδο που ξεκινούν οι διαβουλεύσεις για το κυπριακό δύσκολα η αντιπολίτευση δεν θα έφερνε ψηλά στην ατζέντα το γεγονός πως ένα κυβερνητικό στέλεχος είχε αποκαλέσει στο παρελθόν τα κατεχόμενα, δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Ο Παύλος Πολάκης τις τελευταίες ημέρες έχει επικεντρώσει την κριτική του την Άννα Ευθυμίου. Ζητεί την παραίτηση ή την αποπομπή της νέας υφυπουργού Εργασίας με ανάρτησή του στο facebook καταγγέλλοντας πληρωμές που είχε λάβει από τον ΕΦΚΑ σαν βουλευτής για παροχή υπηρεσιών από το 2019 έως το 2023. Στο «κάδρο» μπήκε χθες και ο Γιάννης Λοβέρδος ο οποίος στο OPEN ερωτήθηκε για όσα είχε αναφέρει πριν από αρκετά χρόνια περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο με τους Τούρκους. Ο υφυπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι προβλήθηκε κάτι αποσπασματικά και πως αυτή την αναφορά την είχε κάνει πριν από 10 χρόνια που εργαζόταν ως δημοσιογράφος. «Εννοούσα ως συνεκμετάλλευση να εκμεταλλευτούμε εμείς τα δικά μας και οι Τούρκοι τα δικά τους», διευκρίνισε.

Αναφορά έγινε χθες και στη Σέβη Βολουδάκη που ανέλαβε υφυπουργός Μετανάστευσης. «Υπάρχει νέος μέλος της κυβέρνησης, που είναι συγγενείς δεύτερου βαθμού με υπόδικο για το έγκλημα και τη σύμβαση 717;» ρώτησε δημοσιογράφος τον Παύλο Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Επειδή φαντάζομαι για ποιο πρόσωπο ρωτάτε. Στην κ.Βολουδάκη αναφέρεστε. Στις δημοκρατίες και τα πολιτισμένα κράτη δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η οικογενειακή ευθύνη μας παραπέμπει σε παλιές εποχές, σε λειτουργίες κρατών που θέλουμε να ξεχάσουμε», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπενθυμίζεται πως Ευρωπαίοι Εισαγγελείς είχαν ασκήσει διώξη κατά στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, μεταξύ αυτών και του αδελφού της Σέβης Βολουδάκη. Δεν υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όλες αυτές οι επιθέσεις σε νέους υφυπουργούς έχουν στόχο τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον restart που επιχειρεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι σαφές πως στόχος της αντιπολίτευσης είναι να πετύχει και άλλες παραιτήσεις ή διαφορετικά να πλήξει το κύρος του νέου κυβερνητικού σχήματος. Το κλίμα είναι άκρως πολωμένο, που θυμίζει ακόμα και προεκλογική περίοδο. Η προανακριτική Επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο ξεκινά σήμερα, με την εκλογή του προεδρείου και οι τόνοι αναμένεται να ανέβουν πολύ σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.