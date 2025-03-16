Παραιτήθηκε ο Αρίστος Δοξιάδης από υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, δύο μέρες μετά τον ανασχηματισμό και μία μέρα μετά την ορκωμοσία του, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δοξιάδης κάνει λόγο για ανήθικο πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του η αντιπολίτευση και αναφέρει ότι αποφάσισε να παραιτηθεί «από τη θέση του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, τόσο για λόγους προσωπικής ηρεμίας όσο και για λόγους προστασίας της κυβέρνησης και του χαρτοφυλακίου που έχω αναλάβει από ένα κυνήγι μαγισσών».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτησή του και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο αντικαταστάτης του κ. Δοξιάδη θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δοξιάδη:

«Αποφάσισα να παραιτηθώ

Ο ανήθικος πόλεμος που εξαπέλυσε εναντίον μου η αντιπολίτευση, με ανυπόστατες επιθέσεις ήδη από την πρώτη μέρα της ορκομωσίας μου στην κυβέρνηση, με προσγείωσε απότομα στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα.

Σε όσους με κατηγόρησαν για την υπόθεση της εταιρίας ΑΠΟΛΛΩΝ απαντώ ότι έχω δικαστεί και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο το 2013, που με απάλλαξε ρητά από κάθε κατηγορία που σχετίζεται με όσα σήμερα μου καταλογίζει η αντιπολίτευση. Προσθέτω ότι από τη στιγμή που τελείωσε το δικαστήριο, δεν είχα καμία όχληση από καμία αρχή, παρόλο που άλλαξαν τόσες κυβερνήσεις. Συνεπώς, άνθρακες ο θησαυρός.

Επειδή δεν θέλω να σπαταλήσω τη ζωή μου σε τέτοιες διαμάχες, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, τόσο για λόγους προσωπικής ηρεμίας όσο και για λόγους προστασίας της κυβέρνησης και του χαρτοφυλακίου που έχω αναλάβει από ένα κυνήγι μαγισσών.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό για την τιμητική του πρόταση για αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι τόσο σημαντικό για το μέλλον. Λυπάμαι που η πολιτική τοξικότητα αποτρέπει τους ενεργούς πολίτες από το να συμβάλλουν στις συλλογικές προσπάθειες για την πρόοδο».

