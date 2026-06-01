Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο

Kαθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ - Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη

Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ. Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με τον United Kingdom Maritime Trade Operations (Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου -UKMTO).

Σύμφωνα με το UKMTO, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.

TAGS: Περσικός Κόλπος πλοίο Επίθεση Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
