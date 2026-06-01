Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο

Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ. Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με τον United Kingdom Maritime Trade Operations (Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου -UKMTO).

Σύμφωνα με το UKMTO, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.