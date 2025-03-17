Αλέξης Τσίπρας: Η πατρίδα οδηγείται σε βράχια

«Το σημερινό καθεστώς οδηγεί την πατρίδα στα βράχια» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στον πρόλογο του βιβλίου του Γιάννη Μπαλάφα « H ΑΝΟΔΟΣ…Η ΠΤΩΣΗ…ΤΟ ΑΥΡΙΟ…ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 2012 - 2024» που παρουσιάστηκε σήμερα.

Εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας: «Βράχια οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά, αξιακά. Κι αυτό στις σημερινές συνθήκες, που βλέπουμε να μετακινούνται βίαια οι τεκτονικές πλάκες της παγκόσμιας γεωστρατηγικής, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους, όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τη δημοκρατία στη χώρα, για τη θέση της στον κόσμο, ακόμα και για την ακεραιότητά της. Κινδύνους που όσοι αισθάνονται νικητές της δύσκολης εκείνης περιόδου (2012 -2024), αφού ανέκαμψαν στην εξουσία και εξουδετέρωσαν τον βασικό τους αντίπαλο, δεν είναι σε θέση να διακρίνουν. Ή, ακόμα χειρότερα, τους χρησιμοποιούν ως άλλοθι για την απαξίωση των θεσμών, του κράτους δικαίου, της Δικαιοσύνης, καθώς και για την εκτεταμένη διαφθορά, την κερδοσκοπία υπό τη σκέπη του κράτους, τα κοινωνικά ρήγματα που ανοίγει η πολιτική τους».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Γιάννη Μπαλάφα σημειώνει: «Σε αυτές τις συνθήκες, η καθαρή ματιά στο χτες είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια πορεία ασφάλειας και προόδου στο αύριο. Η αντικειμενική και ψύχραιμη προσέγγιση των γεγονότων, η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για όσα μας συγκλόνισαν την περίοδο της κρίσης και κυρίως για τις στιγμές της μεγάλης ανάτασης του λαού μας, τις νίκες και τις ήττες, αποτελεί μια πολύτιμη συνεισφορά. Όχι μόνο στις δυνάμεις της προόδου αλλά και σε όσους αντιλαμβάνονται πόσο επικίνδυνο για τον τόπο είναι την ιστορία να επιχειρούν να τη ξαναγράψουν οι νικητές. Πόσο επικίνδυνο αλλά και πόσο μάταιο, γιατί η ιστορία διαρκεί πολύ περισσότερο από τον πολιτικό χρόνο στον οποίο εντάσσονται οι σκοπιμότητές τους. Και πολλές φορές όσοι τη διαστρέφουν βάναυσα, σύντομα και συνήθως αιφνίδια συνειδητοποιούν πόσο ανώφελες είναι οι επιδιώξεις τους και πόσο εφήμερες οι δάφνες τους».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει την ανάγκη «για ένα νέο βηματισμό από την Αριστερά και όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Ένα βηματισμό που απομακρύνει από τα χτεσινά στερεότυπα και πλησιάζει τις νέες ανάγκες με νέα μέσα οργάνωσης, δημοκρατίας, αποφασιστικότητας και ενότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

