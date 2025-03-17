Λογαριασμός
Βουλή: Εκτός προανακριτικής ο Δημήτρης Καλογερόπουλος για λόγους υγείας

Τον Δημήτρη Καλογερόπουλο θα αντικαταστήσει η Μαρία Αντωνίου

Βουλή

Του Γιάννη Ανυφαντή

Αλλαγές στο παρά πέντε της έναρξης της προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη θα υπάρξουν στη σύνθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας καθώς μετά τον βουλευτή Καρδίτσας, Γιώργο Κωτσό και ο αντικαταστάτης του Δημήτρης Καλογερόπουλος ζήτησε να βρεθεί εκτός, για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ενημέρωσε την κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν μπορεί να μετέχει στις εργασίες της επιτροπής, καθώς θα υποβληθεί άμεσα σε εγχείρηση. Τον Δημήτρη Καλογερόπουλο θα αντικαταστήσει η Μαρία Αντωνίου

Σημειώνεται πως αύριο το πρωί στις 10.00 έχει οριστεί η έναρξη των εργασιών της προανακριτικής επιτροπής, με αντικείμενο την εκλογή προεδρείου.

TAGS: προανακριτική ΝΔ
