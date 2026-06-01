Από Βηρυτό έως Τεχεράνη: Παράλληλα μέτωπα και εύθραυστες συνομιλίες – Διπλωματικό θρίλερ που αλλάζει κάθε ώρα

Το σκηνικό στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστό, καθώς η ένταση κινείται ταυτόχρονα σε δύο παράλληλα μέτωπα: Τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με παράλληλη τη διπλωματία και τη στρατιωτικές απειλές.

Στο μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, οι εξελίξεις περιλαμβάνουν συνεχείς διαρροές για συμφωνίες αποκλιμάκωσης αλλά και απειλές νέας κλιμάκωσης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως, εάν η Χεζμπολάχ συνεχίσει τις επιθέσεις, το Ισραήλ θα πλήξει στόχους στη Βηρυτό, ενώ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν κανονικά. Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι είχε προγραμματιστεί μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό, η οποία ανεβλήθη έπειτα από αμερικανική παρέμβαση.

Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να έχει εμπλακεί άμεσα σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων. Αμερικανικές πηγές και διαρροές από την περιοχή κάνουν λόγο για πρόταση κατάπαυσης του πυρός που θα κάλυπτε ολόκληρο τον Λίβανο, με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό να επιβεβαιώνει ότι η Χεζμπολάχ φέρεται να αποδέχθηκε πλαίσιο «αμοιβαίας παύσης επιθέσεων».

Στο παράλληλο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, το κλίμα παραμένει εξίσου ασταθές. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αντιφατικός, δηλώνοντας τόσο ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται όσο και ότι «δεν τον ενδιαφέρει» αν καταρρεύσουν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υιοθετεί σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει με όλα τα διαθέσιμα μέσα σε περίπτωση κλιμάκωσης στον Λίβανο και συνδέοντας τις εξελίξεις με το ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο, ακόμη και με το Στενό του Ορμούζ και το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Ο διοικητής της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Qaani, δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τη Γάζα θα οδηγήσουν τον «Άξονα της Αντίστασης» στο να «εξισώσει την κατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με εκείνη του Στενού του Ορμούζ», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της τελευταίας του ανάρτησης στο Truth Social ότι τελικά οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό», διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από ιρανικά μέσα για «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων εξαιτίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι η παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο ισοδυναμεί με παραβίαση σε όλα, ενώ στρατιωτικοί αξιωματούχοι απηύθυναν απειλές προς το βόρειο Ισραήλ σε περίπτωση πλήγματος στη Βηρυτό, ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμόμετρο στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με πύραυλο κρουζ το εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Sariska V, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «αμερικανικής ιδιοκτησίας» και φέρει σημαία Παναμά. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ενέργεια των IRGC ήρθε μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο κοντά στο Ομάν.

Συνολικά, οι εξελίξεις δείχνουν ένα πολυεπίπεδο σύστημα διαπραγματεύσεων και πιέσεων, όπου οι γραμμές ανάμεσα σε κατάπαυση πυρός, προσωρινές συμφωνίες και στρατιωτική κλιμάκωση παραμένουν εξαιρετικά θολές, με καθοριστικό ρόλο των ΗΠΑ τόσο ως διαμεσολαβητή όσο και ως παράγοντα επιρροής στις επιχειρησιακές αποφάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.