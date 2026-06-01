Η Σερένα Γουίλιαμς αποφάσισε να αφήσει τη συνταξιοδότηση και να επιστρέψει ξανά στην ενεργό δράση, με τη 44χρονη αθλήτρια να ετοιμάζεται για το μεγάλο «come back» 4 χρόνια μετά την απόσυρσή της.

Η Αμερικανίδα των 23 Grand Slam θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Queen’s στο Λονδίνο, λίγες ημέρες πριν από το Wimbledon.

Συγκεκριμένα, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η Γουίλιαμς θα συμμετάσχει στο διπλό του HSBC Championships από τις 8 έως τις 14 Ιουνίου. Το όνομα της συμπαίκτριάς της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, ωστόσο υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα είναι η 19χρονη Βικτόρια Εμποκό από τον Καναδά.

Αναλυτικά όσα είπε η Σερένα Γουίλιαμς για την επιστροφή της:

«Το Queen's Club είναι το τέλειο μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο. Το γρασίδι μου έδωσε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω σε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.