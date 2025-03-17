Την παραίτηση ή την αποπομπή της νέας υφυπουργού Εργασίας Άννας Ευθυμίου ζήτησε, με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Πολάκης, καταγγέλλοντας πληρωμές που είχε λάβει από τον ΕΦΚΑ σαν βουλευτής για παροχή υπηρεσιών από το 2019 εως το 2023.

Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει και την περίπτωση της Ράνιας Αντωνοπούλου, η οποία, όπως λέει, είχε λάβει χρήματα - βάσει νόμου - ως επίδομα ενοικίου, τα οποία είχε επιστρέψει.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Οταν η ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, επαιρνε το επιδομα ενοικιου (που το δικαιουταν με βαση το νομο) η ΝΔ ειχε κηρυξει ΙΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ και καλα για διασπαθιση δημοσιου χρηματος!!!(φωτο 1)

Τωρα που (ξανα) αποκαλυπτεται πως η κυρια ΕΥΘΥΜΙΟΥ, νεα υφυπουργος Εργασιας ελαβε ΚΑΙ το 2023, επι αυτης της κυβερνητικής θητειας δηλαδη, 11.500 ευρω για «Νομικες Υπηρεσιες» στον ΕΦΚΑ, που ειναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ η ΝΔ και ο Μητσοτακης προσωπικα κανουν την παπια!!!(φωτο 2-3-4)

Η κυρια Ευθυμιου οπως ειχαμε αποκαλυψει ως τομεας Διαφανειας το Γεναρη του 2023,ειχε λαβει πανω απο 100.000 απο τον ΕΦΚΑ, για αντιστοιχες υπηρεσιες απο το 2019 εως το 2023 οντας και τοτε κυβερνητικος βουλευτης, δηλαδη ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ!!!!(φωτο 5)

Μονοδρομος η Παραίτηση ή η αποπομπή!!

Υγ. Το προκλητικο ειναι πως το Γεναρη του 23 που αποκαλυψαμε με στοιχεια τις πληρωμες της κυριας Ευθυμιου απο τον ΕΦΚΑ (δειτε ολα τα ενταλματα στην τοτε αναρτηση στο πρωτο σχολιο) για ενα διαστημα σταματησαν οι πληρωμες και μαλλον δεν ανανεωθηκε η συμβαση με νεες υποθεσεις.

Ομως ειχαν μεινει κατι «ρεστα» και ετρεξε να τα λαβει το Νοεμβριο και το Δεμεμβριο του 2023 θεωρωντας πως το θεμα θα ειχε ξεχαστει!!!!(φωτο 3-4)

Η Ρανια Αντωνοπουλου ειχε επιστρεψει (ΚΑΚΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ) τα χρηματα που ειχε λάβει ως επιδοτηση ενοικιου που με νομο δικαιουταν. Η κυρια Ευθυμιου οχι μονο δεν γύρισε τα 100.000 που ειχε εισπραξει ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ απο τον ΕΦΚΑ απο 2019-2022 αλλά ετρεξε να παρει και το υπολοιπο!!

Διαφορα ηθους!!»

Πηγή: skai.gr

