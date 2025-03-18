Στις 8 Απριλίου ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα

Η 8η Απριλίου είναι η πιθανότερη ημερομηνία επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, την Τρίτη, η ημερομηνία της 8ης Απριλίου έχει μεν συζητηθεί ανάμεσα στους υφισταμένους διαύλους, ωστόσο η οριστικοποίηση του ραντεβού είναι θέμα κάποιων ακόμη συνεννοήσεων, δίχως να είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και κάποια συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν βρίσκονται από χθες το βράδυ στη Γενεύη για την πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, ωστόσο το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο της διμερούς συνάντησης των ηγετών, όπως άλλωστε και ζητήματα που απασχολούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, που επικαλείται Τούρκους αξιωματούχους, ο Ερντογάν επιδιώκει να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Ο Ερντογάν θεωρεί ότι οι στενότεροι δεσμοί ΗΠΑ-Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή σταθερότητα, ιδίως την ώρα η Άγκυρα επιδιώκει να έχει μεγαλύτερο ρόλο στη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις, από την Ουκρανία έως τη Συρία, σημειώνει το δημοσίευμα.

