Η επανεκκίνηση και το «βαθύ κράτος» του ΟΣΕ

Να κλείσει οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανότητα άλλης αποχώρησης από την κυβέρνηση επιδιώκει η κυβέρνηση, στον απόηχο της παραίτησης του Αρίστου Δοξιάδη μία μόλις μέρα μετά την ορκωμοσία του ως υφυπουργού.

Η παραίτηση του κ. Δοξιάδη ήρθε να επισκιάσει την επιδιωκόμενη επανεκκίνηση που ο πρωθυπουργός επιδίωξε να σηματοδοτήσει με τις αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης. Τα όποια θετικά μηνύματα σκιάστηκαν από την παραίτηση, ενώ είναι εμφανής η διάθεση της κυβέρνησης να αφήσει πίσω της την υπόθεση, παραπέμποντας στον ίδιο τον κ. Δοξιάδη για απαντήσεις σε όποια ερωτήματα τίθενται.

«Όπως είπε και στην ανάρτησή του ο κ. Δοξιάδης και το απάντησα στη συνάδελφό σας, ο κ. Δοξιάδης έχει αθωωθεί από το δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος δεν ανέφερε κάτι όταν ειδοποιήθηκε για την ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων και από ένα σημείο και μετά, δεδομένης και της παραίτησής του, τα επιμέρους ερωτήματα, προφανώς, θα απαντηθούν εφόσον ρωτηθεί από κάποιον εκ των συναδέλφων σας από τον ίδιο. Εγώ δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή τον ρόλο του εκπροσώπου ενός προσώπου το οποίο έχει παραιτηθεί από την Κυβέρνηση. Και, όπως αντιλαμβάνεστε, και όποια απάντηση δώσω δεν θα είναι όσο ακριβής θα ήταν όσο αν την έδινε ο ίδιος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση χθες.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση όσον αφορά έναν άλλο νέο υφυπουργό, τον κ. Νίκο Τσάφο, που έγινε στόχος επιθέσεων από την αντιπολίτευση αλλά και «φίλιων πυρών» από τον κ. Θάνο Πλεύρη με αφορμή μια ανάρτησή του το 2020, στην οποία αποκαλούσε τα Κατεχόμενα «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Ο ίδιος ο κ. Τσάφος έσπευσε να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι έχει εδώ και χρόνια αναγνωρίσει το λάθος του και έχει διαγράψει την επίμαχη ανάρτηση. Κάλυψη στον υφυπουργό Ενέργειας έδωσε ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξανά κατηγορηθεί για το ακριβώς ίδιο θέμα, λίγο καιρό αφού ανέλαβε σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, είχε απαντήσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σήμερα απάντησε νομίζω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον κ. Τσάφο». Τοποθέτηση σε ύφος πολύ διαφορετικό από ότι εκείνη για τον κ. Δοξιάδη.

Παρέμβαση υπήρξε και από την πλευρά της Λευκωσίας, με ανώτατη κυβερνητική πηγή της κυπριακής κυβέρνησης να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κ. Τσάφο και να εκφράζεται, επίσης, ενόχληση «για τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για να εγερθεί αυτό το ζήτημα».

Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του Θάνου Πλεύρη στον κ. Τσάφο, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει κλίμα αναβρασμού στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. από βουλευτές που καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που προκύπτουν για τα πρόσωπα που επελέγησαν στον πρόσφατο ανασχηματισμό, ενώ υπάρχουν και πικρίες από κάποιους που προσδοκούσαν σε υπουργοποίηση, αλλά δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες τους.

«Η αναφορά στα κατεχόμενα ως δήθεν “Tουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου” είναι προσβλητική για την Πατρίδα μας, τον ελληνισμό, τους νεκρούς μας και τους αγνοούμενους και μας πληγώνει. Οι εξηγήσεις που κρίθηκαν επαρκείς, ως καλοπροαίρετος εύχομαι να είναι και ειλικρινείς» ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι είναι με τις εξελίξεις του προηγούμενου διημέρου, που επισκιάζουν τον προγραμματισμό που έγινε ώστε να σηματοδοτήσει ο ανασχηματισμός την επανεκκίνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου επανέλαβε ότι οι πολίτες σύντομα θα αισθανθούν το αποτύπωμα της θετικής πορείας της οικονομίας και μίλησε για την προοπτική αύξησης των δημοσίων επενδύσεων και μείωσης των φόρων.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένα κρίσιμο υπουργείο στον απόηχο της υπόθεσης των Τεμπών και της απαίτησης των πολιτών για ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Ο ΟΣΕ αντιμετωπίζεται πλέον ως «ειδικό project» από την κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι θα απαιτηθούν γενναίες και γρήγορες παρεμβάσεις αλλά και συγκρούσεις με νοοτροπίες και πρακτικές βαθέος κράτους.

