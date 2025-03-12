Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντοπούλου, καθώς χθες έληξε η προθεσμία που είχε δώσει το προεδρείο της Βουλής στα επιτελεία των κοινοβουλευτικών ομάδων προκειμένου να αποφασίσουν ποιοι βουλευτές τους θα τους εκπροσωπήσουν. Θυμίζεται ότι σκοπός της επιτροπής – που προέκυψε μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ – είναι να διερευνήσει το ρόλο του κ. Τριαντόπουλου στην αλλοίωση του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η προανακριτική, που θα απαρτίζεται από 27 μέλη (14 από τη ΝΔ και 13 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης) είναι σχεδόν έτοιμη να συνεδριάσει για πρώτη φορά (ακόμα και στα τέλη της εβδομάδας) καθώς απομένουν μόνο ορισμένες λεπτομέρειες, όπως η κλήρωση μεταξύ των ανεξαρτήτων, προκειμένου να δουν ποιος βουλευτής θα τους εκπροσωπήσει. Στην πρώτη συνεδρίαση – η μόνη που θα διεξαχθεί υπό τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη - θα εκλεγεί το προεδρείο της επιτροπής και αμέσως μετά (σε νέα συνεδρίαση) θα ξεκινήσει η συζήτηση για την οριστικοποίηση της λίστας των μαρτύρων αλλά και τον προγραμματισμό κλήτευσής τους.

Τα κόμματα οριστικοποίησαν χθες βράδυ τη λίστα των βουλευτών που θα συμμετέχουν στην προανακριτική, η οποία έχει ως αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της τους δύο μήνες. Από τη Νέα Δημοκρατία θα συμμετέχουν οι: Ασημίνα Σκόνδρα, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Περικλής Μαντάς, Τζίνα Οικονόμου, Νεοκλής Κρητικός, Αγγελική Δεληκάρη, Γιώργος Βρεττάκος, Γιώργος Κώτσος, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία Κεφαλά, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Παναγής Καππάτος, Μάλιστα το όνομα του κ. Καππάτου συγκεντρώνει προς ώρας της περισσότερες πιθανότητες για τη θέση του προέδρου της επιτροπής, ενώ εισηγητής της πλειοψηφίας θα είναι ο βουλευτής Ευβοίας, Θ. Ζεμπίλης.

Εισηγήτρια για το ΠΑΣΟΚ θα είναι η Μιλένα Αποστολάκη, με εμπειρία στην υπόθεση καθώς ήταν μέλος της εξεταστικής επιτροπής το 2024, ενώ μαζί της θα είναι οι Ευαγγελία Λιακούλη και Γιώργος Μουλκιώτης. Τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσουν ο Γιώργος Γαβρήλος καθώς και ο Βασίλης Κόκκαλης (μετείχε και εκείνος στην εξεταστική), ενώ από το ΚΚΕ οι Νίκος Καραθανασόπουλος και η Μαρία Κομνηνάκα. Από την Ελληνική Λύση θα είναι ο δικηγόρος Πάρης Παπαδάκης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, ο Τάσος Οικονομόπουλος από τη Νίκη και ο Γιάννης Κόντης από τους Σπαρτιάτες.

Το πιο πιθανό ενδεχόμενο για την Πλεύση Ελευθερίας, είναι να θελήσει να εκπροσωπήσει το κόμμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι που επιδίωξε και στην προηγούμενη εξεταστική, όμως εξαιρέθηκε, καθώς είναι συνήγορος οικογενειών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της προανακριτικής θα μείνουν μυστικές, γεγονός που συνεπάγεται τη μη μετάδοσή τους από το κανάλι της Βουλής καθώς έχει τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν διενεργεί προκαταρτική εξέταση.

