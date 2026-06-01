Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε τη Βηρυτό αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία τον ενημέρωσε πως, εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά ισραηλινών πόλεων και πολιτών, το Ισραήλ θα πλήξει «τρομοκρατικούς στόχους» στη Βηρυτό.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, στον νότιο Λίβανο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νετανιάχου στο X:

«Απόψε, μίλησα με τον Πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό.

Η στάση μας παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) θα συνεχίσει να επιχειρεί όπως έχει προγραμματιστεί στο νότιο Λίβανο».

שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות.



עמדתנו זו עומדת בעינה.



במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026

Λίγο νωρίτερα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar που πρόσκειται στην οργάνωση ότι η Χεζμπολάχ θα στηρίξει μια πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλον τον Λίβανο, ως προάγγελο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων. Η οργάνωση θα παρακολουθεί εάν εφαρμοστεί η κατάπαυση των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε.

Προηγουμένως, ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι είχε «ιδιαίτερα παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία - όπως υποστήριξε - συμφωνήθηκε ότι δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι τυχόν δυνάμεις που κατευθύνονταν προς την πόλη έχουν ήδη επιστρέψει.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε επίσης επικοινωνία, μέσω «υψηλόβαθμων εκπροσώπων», με τη Χεζμπολάχ, με την οποία - σύμφωνα πάντα με την ανάρτησή του - συμφωνήθηκε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να δεσμεύονται ότι δεν θα εξαπολύσουν επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου.

Εν τω μεταξύ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε απόψε από τη μεριά τξης ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, μία ημέρα πριν από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία του Λιβάνου.

«Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευθέτησης, τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

