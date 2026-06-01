Δανία: Η Φρέντερικσεν εξασφάλισε τρίτη θητεία στη θέση της πρωθυπουργού

Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε στη συγκρότηση μιας κεντροαριστερής κυβερνητικής συμμαχίας, διατηρώντας έτσι τον έλεγχό της στην εξουσία, εν μέσω κρίσης στις σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.
Η συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας εξασφαλίζει στη Φρεντέρικσεν τρίτη συνεχόμενη θητεία ως πρωθυπουργού, βάζοντας τέλος σε μήνες πολιτικής αβεβαιότητας μετά τις εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες 12 κόμματα εξασφάλισαν έδρες στο κοινοβούλιο της Δανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
