Αύριο Τρίτη (2/6) το τελευταίο «αντίο» στον Μάριο Οικονόμου

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου. Ο Έλληνας αμυντικός έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6), έπειτα από γενναία μάχη που έδωσε στην εντατική μετά το σοβαρό τροχαίο που υπέστη.

Για τον θάνατο του πρώην διεθνή δόθηκε εντολή για νεκροψία/νεκροτομή, ενώ έγινε γνωστό πως η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 2 Ιουλίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει και η ταφή.

