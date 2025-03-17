Σφοδρά «πυρά» εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του νέου υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, τον οποίον κατηγορεί ότι «ονομάτισε τα Κατεχόμενα ως Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στην ΕΡΤ τη Δευτέρα υπογράμμισε:

«Ο κ. Νίκος Τσάφος, ο οποίος ήταν σύμβουλος ενέργειας του πρωθυπουργού, εξαίρετος επιστήμονας κατά τα άλλα, όταν δούλευε ως οικονομικός αναλυτής ονομάτιζε τα κατεχόμενα ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Προσέξτε ποιο είναι το θέμα, όταν του επισημάνθηκε τι είπε; Το διαβάσω λίγο γιατί είναι τα λόγια του κ. Τσάφου: «αστοχία και λάθος μου, σε μία περίοδο όπου εργαζόμουν ως αναλυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση το να την υπηρετείς ως υπουργός. Δεν είναι επαγγελματική σχέση, ενημερώνουμε τον κ. Μητσοτάκη, να διορίζει υφυπουργό Ενέργειας, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος θα διαπραγματευτεί στο τραπέζι για τις οικονομικές ζώνες και με το Ισραήλ και με την Κύπρο και με την Τουρκία. Δεν μπορείς να έχεις γράψει, και να μη ζητάς συγγνώμη, τα κατεχόμενα Τουρκική Δημοκρατία».

«Να ζητήσει συγγνώμη και να αποπεμφθεί άμεσα ο κ. Τσάφος. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας υπουργός από την Ανατολική Μακεδονία ή την Θράκη, από την Ροδόπη στην κυβέρνηση και να είναι ο κ. Τσάφος, ο οποίος χαρακτηρίζει αποτέλεσμα της μη επαγγελματικής του σχέσης με την ελληνική κυβέρνηση, αδιανόητη φρασεολογία, το γεγονός ότι χαρακτηρίζει τα κατεχόμενα «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Δεν πρέπει να παραμείνει ούτε ένα λεπτό μέσα στο υπουργικό σχήμα», δήλωσε.

Ζαχαριάδης: Νόμιζα ότι ο Τσάφος ήταν υπουργός του Ερντογάν

Με ανάρτησή του στο «X», ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και εκείνος στον νέο υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Τσάφο, ο οποίος «όταν εργαζόταν ως αναλυτής στις ΗΠΑ αποκαλούσε τα Κατεχόμενα ως… «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ:

«Διάβασα μια παλαιότερη δήλωση ενός υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αποκαλούσε τα κατεχόμενα «Τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και νόμιζα ότι ήταν υπουργός του Ερντογάν, αλλά είναι του Μητσοτάκη, είναι ο Νίκος Τσάφος.

Ο νέος υφυπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν εργαζόταν ως αναλυτής στις ΗΠΑ αποκαλούσε τα Κατεχόμενα ως… «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», τη γνωστή «ΤΔΒΚ» την οποία έτσι αναγνωρίζει και αποκαλεί μόνο η κατοχική δύναμη Τουρκία.

Διάβασα μια παλαιότερη δήλωση ενός υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αποκαλούσε τα κατεχόμενα «Τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και νόμιζα ότι ήταν υπουργός του Ερντογάν, αλλά είναι του Μητσοτάκη, είναι ο Νίκος Τσάφος.



Ο νέος υφυπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη,… — Costas Zachariadis (@CZachariadis) March 17, 2025

Η δικαιολογία «όταν δεν είχα επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση» είναι απαράδεκτη. Δηλαδή όποιος δεν εργάζεται για τον Μητσοτάκη μπορεί να εξυπηρετεί τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας; Και να φανταστείτε αυτοί οι τύποι μας αποκαλούσαν στη Βουλή «εθνική εξαίρεση».

Μπορεί κάποιος που είπε αυτά να είναι μέλος ελληνικής κυβέρνησης; Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει περάσει απαρατήρητο από πολλά «υπερπατριωτικά - φωνακλάδικα» radar και στην πολιτική και στα media αλλά για κάποιον περίεργο λόγο κάνουν τις πάπιες».

Τσάφος: Αστοχία και λάθος μου, το έσβησα

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Νίκος Τσάφος, με ανάρτησή του στο «Χ», είχε αναγνωρίσει το σφάλμα του, επισημαίνοντας πως είχε σβήσει τη συγκεκριμένη αναφορά.

Αστοχία και λάθος μου σε μια περίοδο που εργαζόμουν ως αναλυτής στις ΗΠΑ και δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Το έσβησα. pic.twitter.com/twHd2ifKBJ — Nikos Tsafos (@ntsafos) January 9, 2023

