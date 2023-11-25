Στο Λονδίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης- Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συναντήσεις με επενδυτές και με τον Βρετανό ομόλογό του Ρίσι Σούνακ.

Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής του αρχίζει το πρωί της Κυριακής με τηλεοπτική συνέντευξη στο BBC, στην εκπομπή της τέως αρχισυντάκτριας πολιτικών θεμάτων του καναλιού Λώρα Κούνσμπεργκ.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με ομογενείς σε εκδήλωση που διοργανώνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Το πρωί της Δευτέρας θα συμμετάσχει στο φετινό διήμερο συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Morgan Stanley στην έδρα της δεύτερης στην οικονομική συνοικία του Canary Wharf.

Όπως και πέρυσι, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει στο πλαίσιο του συνεδρίου συναντήσεις με δυνητικούς επενδυτές και θα συμμετάσχει σε συζήτηση.

Φέτος στο Λονδίνο ταξιδεύουν 37 εισηγμένες εταιρείες από διάφορους τομείς και στο συνέδριο αναμένονται εκατοντάδες εκπρόσωποι επιχειρήσεων και διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων από τη βρετανική αγορά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον περιγράφεται ως ακόμα πιο αυξημένο από πέρυσι μετά και από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα.

Το απογευματινό πρόγραμμα της Δευτέρας αρχίζει με συνάντηση στην πρεσβευτική κατοικία με τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ο επικρατέστερος επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από τις εκλογές που πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο τον Ιανουάριο του 2025.

Θα ακολουθήσει εκδήλωση στη μόνιμη πλέον έκθεση για τον Γιώργο Σεφέρη στην πρεσβευτική κατοικία, εκεί που και ο Νομπελίστας ποιητής έζησε και εργάστηκε κατά την υπηρεσία του ως πρέσβης της Ελλάδας στη Βρετανία.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα.

Την Τρίτη, λίγο πριν από τη 1 το απόγευμα τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον Ρίσι Σούνακ στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο πλευρές μιλούν για μία συνάντηση με στόχο την «επισκόπηση» των διμερών σχέσεων και την ανταλλαγή απόψεων για διεθνή και περιφερειακά θέματα. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναφορά στο Κυπριακό και στο μεταναστευτικό.

Ο κ. Σούνακ έχει θέσει ως μία από τις πέντε προτεραιότητές του «να σταματήσει τις λέμβους» που φέρνουν παρανόμως μετανάστες στη Βρετανία από τη Μάγχη. Στην τελευταία αποστολή της πριν αποπεμφθεί από την κυβέρνηση, η τότε υπουργός Εξωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για να ενημερωθεί για τον τρόπο μείωσης των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στις συναντήσεις τόσο με τον κ. Σούνακ όσο και με τον κ. Στάρμερ, ο οποίος φέρεται να έχει διαμηνύσει πως αν επιτευχθεί μία συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου δεν έχει πρόθεση να σταθεί εμπόδιο.

Το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να λέει πως οι συζητήσεις με την ελληνική πλευρά είναι «εν εξελίξει και εποικοδομητικές». Πηγή από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, πάντως, σημείωσε πως αν και θα τονιστεί ότι το θέμα παραμένει μείζονος σημασίας για την Ελλάδα, δε θα τεθεί στην παρούσα επίσκεψη με ιδιαίτερη επίταση, καθώς πλησιάζουν οι βρετανικές εκλογές.

Το επίσημο πρόγραμμα των υποχρεώσεων του κ. Μητσοτάκη δεν περιλαμβάνει συνάντηση με τον πρόεδρο των επιτρόπων διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν.

Εν τω μεταξύ, ομιλία για τις προκλήσεις και της ευκαιρίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα κάνει το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο London School of Economics ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

