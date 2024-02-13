Ερντογάν: Προχωράμε με οδηγό τον Μπαρμπαρόσα

«Ναυπηγούμε πλοία και προχωράμε με οδηγό τον Μπαρμπαρόσα» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «όποιος κυριαρχεί στις θάλασσες, κυριαρχεί και στον κόσμο».

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν δήλωσε: «Σε μια ενιαία τελετή που παρακολουθήσαμε στο ναυπηγείο Yalova Sefine ζήσαμε την αγωνία και την χαρά να παραδώσουμε στο Ναυτικό μας πλοία. Παραδώσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο TCG Derya, την φρεγάτα TCG Istanbul την οποία ναυπηγήσαμε με εθνικούς πόρους όπως και τα όπλα που ενσωματώθηκαν σε αυτό το πλοίο, πλοίο υποστήριξης ΤCG Arif Ekmekci, το πρώτο μη επανδρωμένο σκάφος που έχει δυνατότητες ηλεκτρονικού πλοίο το Marlin Sida. Προχωράμε με οδηγό το ρητό του Μπαρμπαρόσα πως 'όποιος κυριαρχεί στις θάλασσες κυριαρχεί και στον κόσμο. Εύχομαι τα πλοία και τα όπλα που περάσαμε στο ενεργητικό μας να είναι ωφέλιμα για το ναυτικό μας και συγχαίρω όσους όσους συνέβαλαν σε αυτά τα έργα».

Ο Ερντογάν για την αγορά των F-16

«Είμαστε ικανοποιημένοι για τα F-16. Η αμυντική μας βιομηχανία θα αναπτυχθεί περισσότερο»

Ερντογάν: «Είμαστε ικανοποιημένοι απο το θετική έκβαση του αιτήματος μας για τα F-16 που είχαμε απο τις ΗΠΑ. Μετά την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας μας η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Τουρκία θα παραλάβει το πρώτο F-16 θα το παραλάβει σε 4 χρόνια»

«Θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία κι αυτό θέλει χρόνο»

Τηλεοπτικό δίκτυο NTV: «Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, τώρα αρχίζει η φάση της παραλαβής των επιστολών της αποδοχής του αιτήματος για τα F-16 αλλά και της προσφοράς. κι αργότερα θα γίνει η διαδικασία του καθορισμού των ημερομηνιών. Δηλαδή μετά απο όλα αυτά θα ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία της πώλησης των F-16 . Eτσι θα τεθούν οι λεπτομέρειες τις συμφωνίας μεταξύ των αξιωματούχων της τουρκικής Αεροπορίας και της Lockheed Martin. Mε αυτόν τον τροπο θα καθοριστεί η ημερομηνία παράδοσης και το κόστος που καθορίστηκε στα 23 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του NTV η πρώτη παράδοση F-16 αναμένεται να γίνει σε 4 χρόνια απο τώρα».

Η Τουρκία εκσυγχρονίζει τα άρματα μάχης M-60

Αλλάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα ελέγχου πυρός με την υποστήριξη τουρκικών εταιρειών

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου Haberturk: «Παραδόθηκαν τα πρώτα άρματα μάχης M-60 τα οποία εκσυγχρονίστηκαν με το πρόγραμμα της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας. Ο πρόεδρος της Διεύθυνσης τόνισε πως αυξήθηκε το ποσοστό της εγχώριας συμμετοχής στα αμυντικά προγράμματα της Τουρκίας. Tα άρματα μάχης M-60. τα οποία είναι γνωστά με την δύναμη πυρός αλλά και συστήματα ελέγχου, εκσυγχρονίστηκε και ήδη η πρώτη παρτίδα τους παραδόθηκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Πραγματοποιήθηκε τελετή για την παράδοση των δυο M-60 τα οποία εκσυγχρονίστηκαν σε Μ-60 T καθώς εκσυγχρονίστηκαν τα συστήματα τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.