Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού θα πραγματοποιήσει σήμερα Σάββατο στην Κύπρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή του Αττίλα.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20:30 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Από την πλευρά του o Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσγειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στα κατεχόμενα της Κύπρου έτοιμος για την μεγάλη φιέστα που έχει ετοιμάσει με πολεμικά πλοία, F-16 και μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος θα παραστεί σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης.

Ο ίδιος θα έχει αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στις 19:45.

Ο πρωθυπουργός ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα επιθυμεί την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακο αναμένεται να προχωρήσει σε μια ιστορική αναδρομή στις ημέρες του Ιουλίου του 1974 που πλήγωσαν τον ελληνισμό και μάτωσαν και διχοτόμησαν την Κύπρο αλλά και να ζητήσει μια δίκαιη λύση βασισμένη πάντα στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ καλώντας τις δυο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Σε απόλυτο συντονισμό Αθήνα και Λευκωσία έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία διεθνοποίησης του Κυπριακού τονίζοντας ότι δεν μπορεί το 2024 μια χώρα μέλος της ΕΕ να είναι υπό κατοχή αλλά και διαιρεμένη.

Τον πρωθυπουργό στην Κύπρο θα συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η διπλωματική του σύμβουλος Άννα Μαρία Μπούρα και η σύμβουλος διεθνούς πολιτικής και ΜΜΕ Αριστοτελία Πελώνη. Νωρίτερα, το πρωί στην Αθήνα θα λάβει χώρα αρχιερατικό μνημόσυνο στη Μητρόπολη Αθηνών, με παρούσα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, μεταξύ άλλων. Η κ. Σακελλαροπούλου, εν συνεχεία, θα καταθέσει και στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εξελίξεις στο Κυπριακό «βλέπει» ο Χριστοδουλίδης

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατίας επισήμανε ότι σύντομα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

«Είναι δύσκολη η μέρα που ξημερώνει αύριο, είναι δύσκολη για όλους μας και το θέμα των αγνοουμένων είναι η τραγικότερη πτυχή αυτής της συνεχιζόμενης κατοχής» δήλωσε σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους Αγνοούμενους.

Πρόσθεσε, ότι «αν θέλουμε πραγματικά να τιμούμε τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς, για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, για να υπάρχουν θεσμοί, πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, παρά τις δυσκολίες – δεν τις παραγνωρίζω, τις γνωρίζω από πρώτο χέρι – για να επαναρχίσει ο διάλογος. Και θεωρώ, στη βάση της πληροφόρησης που έχω, των δεδομένων που έχω ενώπιον μου, ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν και στην ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών».

Φιέστα ετοιμάζει ο Ερντογάν

Λίγο πριν τις 10 το πρωί το προεδρικό σκάφος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσγειώθηκε στα Κατεχόμενα.

Οι δρόμοι στα κατεχόμενα έχουν γεμίσει με αφίσες του τούρκου προέδρου τις οποίες συνοδεύουν επιγραφές όπως: «Η Πατρίδα Τουρκία είναι η μόνιμη εγγύηση της ύπαρξης και της ευημερίας των Τουρκοκυπρίων».

Η Τουρκία ετοιμάζει μια άνευ προηγουμένου φιέστα, σήμερα καθώς 50 πλοία μαζί με το αεροπλανοφόρο Ανατολού θα βρίσκονται ανοιχτά της Κύπρου. Επίσης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην περιοχή ενώ θα πετάξουν και F-16.

Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της 50ής επετείου της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο, ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο αναφέρεται στις τρομοκρατικές επιθέσεις της ελληνικής ακροδεξιάς οργάνωσης ΕΟΚΑ Β και τις μεγάλες σφαγές που σημειώθηκαν κατά των Τουρκοκυπρίων, με την πρόφαση ότι εισέβαλαν στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 για να σώσουν τους Τουρκοκυπρίους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.