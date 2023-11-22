Του Αντώνη Αντζολέτου

Γιατί καθυστερεί η ομάδα Αχτσιόγλου να ανακοινώσει την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό είναι το ερώτημα που πλανάται στην Κουμουνδούρου με τον Στέφανο Κασσελάκη χθες από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης να συνεχίζει το πρέσινγκ προς την εσωκομματική αντιπολίτευση: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο λέω και τώρα. Άρα λοιπόν δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση από τη μεριά τους ή κάποια απόφαση, το οποίο κατά την γνώμη μου σημαίνει ότι παραμένουν στη Βουλή ως μέρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν να δουλεύουν για εμάς». Ο εκνευρισμός που υπάρχει στην πλευρά της ηγεσίας είναι εμφανής με τον Γιώργο Τσίπρα να δηλώνει χθες στην ΕΡΤ ότι «ένα κόμμα δεν είναι ξενοδοχείο, μένω μέχρι να φύγω». Στον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου βλέπουν πως όσο το τοπίο παραμένει θολό η εσωστρέφεια προκαλεί προβλήματα και διαλυτικές τάσεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη φυγή προς τα εμπρός και απο τη συμπρωτεύουσα άσκησε σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προετοιμάζοντας το έδαφος ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού.

Τα στελέχη της κίνησης των «6+6» είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις δηλώσεις που κάνουν στους εκπροσώπους του Τύπου εξετάζοντας κάθε τους κίνηση. Το γεγονός πως η βάση «βράζει» ενδεχομένως να επιταχύνει τις εξελίξεις που σε κάθε περίπτωση δεν θα τραβήξουν μετά τη Δευτέρα. Από σήμερα ο χρόνος ξεκινά να μετρά αντίστροφα. Είναι σαφές πως ιδιαίτερο βάρος έχουν ρίξει στα κείμενα που θα συνοδεύουν την αποχώρηση τους από το κόμμα. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για την πρωτοβουλία τους και ταυτόχρονα να περιγράφεται το νέο πλαίσιο στο οποίο επιθυμούν να λειτουργήσουν εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα θα είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τα οποία θα αποχωρήσουν; Πρόκειται για το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο και σίγουρα η «απογύμνωσή» του θα δείξει τη δυναμική του νέου εγχειρήματος. Ήδη υπολογίζεται πως μετά το «αντίο» της Ομπρέλας δεν είναι πια μέλη της Κ.Ε. γύρω στα 50 άτομα.

Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται από τα επιτελικά στελέχη της ομάδας Αχτσιόγλου το πως θα επιτευχθεί η συμπόρευση με την «Ομπρέλα» που εδώ και ημέρες «κλείνει το μάτι» στους συντρόφους της και περιμένει υπομονετικά. Όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως ο απαιτούμενος αριθμός των 10 βουλευτών (μαζί με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Πέτη Πέρκα) έχει βρεθεί εδώ και ημέρες. Τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν πως υπάρχει ένας ζωτικός πολιτικός χώρος που αναζητεί τον εκφραστή του μετά την έλευση του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίζονται αισιόδοξοι πως με τις επεξεργασίες που θα γίνουν και με το μήνυμα που θα δοθεί το κενό θα καλυφθεί. Αυτό θα σημάνει άμεση διακοπή των διαρροών προς ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ.



