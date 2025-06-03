Στη Γαλλία ο Δένδιας για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας FDI HN «Φορμίων»

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 4 Ιουνίου, στη Γαλλία, όπου θα παραστεί στην τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας FDI HN «Φορμίων».

Yπενθυμίζεται πως τα τμήματα (blocks) της τρίτης ελληνικής φρεγάτας «Φορμίων» που κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία Σαλαμίνας ταξίδεψαν τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, από την Ελλάδα στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου συναρμολογήθηκαν για τα επόμενα βήματα της κατασκευής της φρεγάτας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος των φρεγατών FDI HN, η Naval Group έχει καταρτίσει ένα σταθερό σχέδιο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων για την ελληνική βιομηχανία, διατηρώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα.

Tο σχέδιο για συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 στην έναρξη του προγράμματος FDI και «συμβάλλει στην κατασκευή και υποστήριξη των φρεγατών FDI HN αλλά και στη δημιουργία ενός ισχυρού ναυτικού βιομηχανικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα πέρα από το πρόγραμμα FDI», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ελληνικές εταιρείες είναι ενσωματωμένες στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group και ήδη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα και μελλοντικούς διεθνείς διαγωνισμούς, αυξάνοντας τις δυνατότητές τους όπως και το οικονομικό όφελός τους και την προβολή τους στην παγκόσμια αγορά ναυτικής άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.