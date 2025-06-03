Στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλάζουν όλα. Ο στρατιώτης του 21ου αιώνα είναι ένας στρατιώτης ο οποίος καταρχάς, πρέπει να ξέρει να χειρίζεται drone. Να πρέπει να χειρίζεται αντί-drone.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση, σήμερα Τρίτη 3 Ιουνίου, με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Δημήτρη Μανιάτη, Αναστασία Γιάμαλη, με θέμα «Η αναγέννηση της αμυντικής βιομηχανίας, η καινοτομία, οι νέες high level θέσεις εργασίας και οι Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής», στο πλαίσιο του συνεδρίου του in.gr «Brain Regain Retain».

«Δεν είναι», συνέχισε, «η παλιά λογική της πορείας των 40 χιλιομέτρων που έκανα εγώ στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού με 25 κιλά στην πλάτη και ένα Tommy Gun (υποπολυβόλο Thomson) στο χέρι και ένα κράνος το οποίο ήταν 2,5 κιλά. Δεν είναι αυτό που υπάρχει σήμερα».

«Ατζέντα 2030»

«Πρέπει να έχει μια άλλη δυνατότητα και θα έχει μια άλλη δυνατότητα» εξήγησε και υπογράμμισε ότι αυτό θα συμβεί με την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030».

Αναφερόμενος στο γιατί ένας νέος να επιλέξει να ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι θα έχει μπροστά του μια λαμπρή καριέρα. Και εννοώ μια δουλειά στο πιο εξελιγμένο τεχνολογικά περιβάλλον ή από τα πιο εξελιγμένα που μπορεί να βρει κανείς σήμερα στην Ελλάδα ή και στον κόσμο».

«Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, αντιλήψεις εξαιρετικά προωθημένες, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πέρα και πάνω από αυτό. Υπάρχει κάτι που λέγεται αγάπη για την πατρίδα, διάθεση να υπηρετήσει κανείς, διάθεση να φορέσει τη στολή με το Εθνόσημο» συμπλήρωσε.

Για τις αυξήσεις στα στελέχη, τόνισε ότι «πετύχαμε σημαντικές εξοικονομήσεις μέσα στη λειτουργία του συστήματος, τις οποίες επαναδιανείμαμε σαν αύξηση στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Υπάρχει», συνέχισε, «και περαιτέρω περιθώριο για αυτό. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα προς αυτήν την κατεύθυνση».

Επιπλέον, είπε ότι το υπουργείο βελτιώνει «τις ίδιες τις Στρατιωτικές Σχολές» από πλευράς εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα στοχεύει στο να τις αναπτύξει ως «εξελιγμένα πανεπιστημιακά περιβάλλοντα».

«Εκτός από αυτό όμως, η ίδια η καριέρα έχει αλλάξει χαρακτήρα. Παλιά ο Στρατός ήταν όπως ο καθένας το έχει στην αντίληψή του, με εξαίρεση ίσως τους πιλότους, ένα περιβάλλον ταλαιπωρίας και αυταπάρνησης. Τώρα μετατρέπεται σε ένα εξελιγμένο περιβάλλον χειρισμού συστημάτων, και μάλιστα των πιο προηγμένων συστημάτων στον πλανήτη, είτε στην Αεροπορία, είτε στο Ναυτικό, είτε εκεί που ήταν πολύ λιγότερο συνηθισμένο, στον Στρατό Ξηράς. Άρα, νομίζω ότι είναι μια καριέρα που μπορεί να γεμίσει μια ανθρώπινη ζωή» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

Για την οικογένεια των στελεχών, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Φτιάχνουμε για τη στρατιωτική οικογένεια, την οικογένεια του στρατιωτικού, το πιο προστατευμένο περιβάλλον που μπορεί να φτιαχτεί. Από το Οικιστικό, όταν μεταθέτουμε κάποιον, του δίνουμε και το κλειδί για να μείνει σε ένα σπίτι. Θα πάρει χρόνια να γίνει αυτό, αλλά και η Ατζέντα λέγεται "2030". Φτιάχνουμε πάνω από 1.000 σπίτια το χρόνο, βρεφονηπιακούς σταθμούς για τα παιδιά και καλύτερες υπηρεσίες Υγείας από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία».

«Προσπαθούμε συνολικά να βοηθήσουμε. Και εξελιγμένες υπηρεσίες για τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες, για τα παιδιά με αυτισμό, δημιουργία Στέγης για τους απόστρατους όταν αφυπηρετήσουν. Γιατί και οι απόστρατοι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όταν βγάζεις τη στολή, δεν σημαίνει ότι ο Οργανισμός στον οποίο υπηρέτησες για 25, 30, 35, 40, 50 χρόνια, πρέπει να σε ξεχάσει, να αδιαφορήσει για σένα. Πρέπει να νοιαστεί για σένα, να σε προστατεύσει όταν είσαι πιο αδύναμος, προς το τέλος της ζωής σου» επισήμανε.

Ειδικότερα για το Πολεμικό Ναυτικό εξήγησε ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε μισθούς τα αντίστοιχα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού, ωστόσο, όπως είπε, «θεωρώ ότι αυτό το οποίο μπορεί να ισοσταθμίσει την έλλειψη των χρημάτων είναι το πολύ καλό περιβάλλον εργασίας».

«Στο τέλος της μέρας θα πρέπει να το λέει και η καρδιά σου, η ψυχή σου, να το θέλεις αυτό το πράγμα. Όλα στη ζωή δεν είναι χρήματα, υπάρχουν κι άλλες ικανοποιήσεις. Εάν σε κάποιον το να φοράει τη στολή του Έλληνα αξιωματικού, του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων δεν λέει τίποτε, είναι πολύ δύσκολο να τον προσελκύσω όσα χρήματα κι αν του δώσω» εξήγησε.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει μια έντιμη ανταλλαγή υπηρεσιών και αντιμισθίας. Αυτό που υπήρχε, εν μέρει εξαιτίας της κρίσης, δεν ήταν μια έντιμη συναλλαγή. Το ελληνικό κράτος δεν απέδιδε στο στέλεχος αυτά τα οποία έπρεπε να του αποδώσει. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι υπηρετούσε καθαρά για λόγους φιλοπατρίας» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις αυξήσεις

«Παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει, και αυτές που θα κάνουμε, πάλι δεν είναι επαρκείς. Θα πρέπει να βρω τρόπο να υπάρχει περαιτέρω αύξηση μισθών. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο αξιοπρεπούς δυνατότητας διαβίωσης» ανέφερε.

Για τη θητεία, ο κ. Δένδιας είπε: «Ετοιμάζουμε ένα πλήρες νομοθέτημα για τη θητεία που θα περιλαμβάνει τη θητεία, την εφεδρεία και την Εθνοφυλακή και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε σε περίπου ενάμισι-δύο μήνες».

«Αφορά», πρόσθεσε, «μια τελείως διαφορετική θητεία απ' ό,τι την έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά, πάλι για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μιλάμε για "ξάπλα". Μιλάμε για μια θητεία που είναι και ευκαιρία, που θα είναι ένα παράθυρο γνώσης, ένα παράθυρο εκπαίδευσης».

Μια δυνατότητα, είπε, ο Έλληνας πολίτης να «μετατραπεί» σε 9 μήνες σε ένα σύγχρονο μαχητή.

«Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Χρειάζεται όμως και μια στήριξη όλο αυτό, συνολικά του πολιτικού συστήματος, συνολικά των κοινωνικών δυνάμεων της χώρας. Όταν, παραδείγματος χάρη, προβαίνουμε σε προφανώς αναγκαίες συγχωνεύσεις στρατοπέδων, πρέπει σε αυτό, με αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες αν θέλετε σε ένα βαθμό τις καταλαβαίνω, συνολικά η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση» επισήμανε.

«Πρέπει να πάμε σε κάτι καινούριο» ανέφερε και πρόσθεσε ότι ακριβώς αυτό είναι η «Ατζέντα 2030». «Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ένας άνθρωπος ούτε μία κυβέρνηση. Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να στηριχτούν, και η μεταρρύθμισή τους, από την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα συνολικά ή έντονα πλειοψηφικά. Αλλιώς δεν θα επιτευχθεί αυτό το πράγμα» ξεκαθάρισε.

Για την εθνική συμμετοχή στα οπλικά συστήματα εξήγησε ότι «το 25% είναι μεσοσταθμικό».

«Υπάρχουν», είπε, «προγράμματα, έχουμε ήδη εξατομικεύσει προγράμματα, άνω του 1 δισεκατομμυρίου, στο οποίο η ελληνική συμμετοχή θα είναι 100%».

«Δηλαδή, το σύνολο θα ανατεθεί σε παραγωγικές δυνάμεις της πατρίδας μας. Υπάρχουν και προγράμματα στα οποία δεν έχουμε την τεχνογνωσία για να πάμε στο 25%. Όμως μεσοσταθμικά θα πάμε στο 25%» τόνισε.

«Πάμε στο 25% από το νομοθετημένο 0%. Ήταν «à volonté», άμα θέλετε δώσετε κάτι. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα. Άρα είναι και θέσεις εργασίας και είναι και έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο. Και είναι και με δύο τρόπους. Οι επιχειρήσεις φορολογούνται, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ένας διαφορετικός, υγιής κύκλος, ενάρετος κύκλος δραστηριότητας» υπογράμμισε.

Ειδικότερα για την ΕΑΒ, ανέφερε ότι είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ «ήδη υπήρξε νομοθέτημα που δίνει δυνατότητες στην ΕΑΒ, υπάρχει δυνατότητα μπόνους».

«Θα υπάρξει και επιπλέον δυνατότητα βελτίωσης για ειδικά επαγγέλματα, τα οποία καταλαβαίνω ότι πρέπει οι συνθήκες να είναι στοιχειωδώς ανταγωνιστικές. Αλλά πάλι, δεν σας κρύβω ότι δεν μπορεί η ΕΑΒ αύριο το πρωί να προσφέρει τους μισθούς που προσφέρει η Boeing» εξήγησε και πρόσθεσε: «Εμείς ως ελληνικό Δημόσιο και ως μέτοχος κατά 100% και στην ΕΑΒ, αυτό το οποίο θα επιχειρήσουμε είναι η ΕΑΒ να έχει μία προτεραιότητα στην αντιμετώπιση. Δηλαδή, να μπορέσουμε, δουλειές που αφορούν τον δημόσιο τομέα να ανατίθενται, εφόσον μπορεί να τις υπηρετήσει η ΕΑΒ, κατά προτεραιότητα σε αυτήν».

«Αν της δημιουργήσουμε κέρδη και έσοδα, από εκεί και πέρα η αναδιανομή αυτών των εσόδων είναι κάτι πολύ πιο εύκολο από τη σημερινή κατάσταση στην οποία κάθε τέλος του χρόνου πρέπει να πηγαίνει κανείς στο υπουργείο Οικονομικών για να καλύπτει τις ζημιές της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

Για την ΕΑΒ

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την απαξίωση της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας διαχρονικά, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Το έχετε παρατηρήσει. Δεν κατηγορώ ούτε κόμματα ούτε προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι άχαρο. Η δουλειά είναι πώς φτιάχνουμε τα πράγματα από εδώ και πέρα».

«Πρώτον», εξήγησε, «μέσα στο '25 πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει όλες τις παθογένειες του παρελθόντος και να δούμε πόσες ζημιές πραγματικά είχαμε στην ΕΑΒ όλα αυτά τα χρόνια. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε το '26 να οδηγήσουμε την ΕΑΒ σε έναν ενάρετο κύκλο και να την αναπτύξουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε».

«Έχουμε και μια πολύ μεγάλη επιτυχία ήδη. Τον "Κένταυρο". Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μπόρεσε να παράξει ένα καινοτόμο σύστημα απολύτως απαραίτητο για την Άμυνά της σε μια τιμή που είναι 40%-50% φτηνότερη απ' ό,τι αν θα το αγοράζαμε από το εξωτερικό. Και, μάλιστα, ένα σύστημα απολύτως εξειδικευμένο, γιατί απευθύνεται σε μία συγκεκριμένη απειλή την οποία αντιμετωπίζει η χώρα, όχι μια γενική και αόριστη απειλή drones, αλλά μια συγκεκριμένη πηγή, μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία, μια συγκεκριμένη λειτουργία» συμπλήρωσε.

«Αυτό δείχνει ότι η ΕΑΒ αν της δώσεις χώρο μπορεί να πάει πολύ μπροστά» επισήμανε.

Ξεκαθάρισε ότι αναφορικά με το ενδεχόμενο απόκτησης και τέταρτης φρεγάτας FDI «Belharra» αυτό αποτελεί κυβερνητική απόφαση, ενώ εξήγησε: «Προφανώς υπάρχουν εντολές του πρωθυπουργού. Το απόγευμα υπάρχει συνεδρίαση στη Βουλή στην οποία πρέπει να συζητήσουμε».

«Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο Ναυτικό. Εξαιτίας της κρίσης θέλετε, εξαιτίας κάποιων ίσως όχι πολύ έξυπνων επιλογών στο παρελθόν θέλετε, έχουμε ένα Ναυτικό το οποίο με τη μεγάλη προσπάθεια των στελεχών του ανταποκρίνεται στην αποστολή του, αλλά είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα διαφορετικό Ναυτικό» υπογράμμισε.

Ένα Πολεμικό Ναυτικό, όπως είπε χαρακτηριστικά, «μιας διαφορετικής αντίληψης συνολικά».

Η «Ατζέντα 2030» δεν είναι «μια συρραφή ή μια παράταξη ή μια παρέλαση νέων συστημάτων. Είναι μία διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα της χώρας, αντίληψη του 21ου αιώνα. Αυτή είναι ολιστική και υπηρετείται από σειρά συστημάτων» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

