Χατζηβασιλείου: Βέβαιος ότι ο Σίσι θα τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις του για τη Μονή Σινά

Την πεποίθηση ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι θα τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις που έκανε στην Αθήνα στις 7 Μαίου, κατά τη συνάντηση που είχε με τον έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Μονή του Όρου Σινά, και δε θα διακινδυνέψει τις σχέσεις αδελφοσύνης και συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου, εξέφρασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηβασιλείου, ο έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, που μεταβαίνει αύριο στο Κάιρο, επικεφαλής μεγάλης ελληνικής ομάδας θα επιδιώξει να ολοκληρωθεί η εκκρεμής Συμφωνία που είχε συζητήσει η Ελλάδα με την Αίγυπτο πριν μεσολαβήσει η δικαστική απόφαση, ενώ επιτέθηκε στην Αντιπολίτευση καταλογίζοντας της ανευθυνότητα.

Κατά τη συζήτηση, για την κύρωση δύο διεθνών συμβάσεων για τους πρόσφυγες και το μεταναστευτικό, στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο θέμα της Μονής Σινά, επικρίνοντας αρχικά την στάση της Αντιπολίτευσης, η οποία όπως είπε, «έσπευσε να αναλύσει μία δικαστική πολυσέλιδη απόφαση προτού καλά- καλά αυτή εκδοθεί».

«Η Αντιπολίτευση ήταν αυτή που έσπευσε ουσιαστικά, πριν διαβάσει τα κείμενα, να τοποθετηθεί με ανευθυνότητα και να βγάλει πύρινους λόγους εναντίον της κυβέρνησης.

Η Συμφωνία και η δικαστική απόφαση είναι περίπου 160 σελίδες. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο, τεχνικό κείμενο, στα αραβικά, με εξαιρετικά σύνθετες νομικές σκέψεις. Το πλήρες κείμενο μας ήρθε μόλις την Παρασκευή και εξακολουθεί η ενδελεχής επεξεργασία του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών με την καθοδήγηση του κ. Γεραπετρίτη.

Προκύπτει ότι η απόφαση αυτή κάνει δεκτή την έφεση της Μονής σχετικά με την νόμιμη κατοχή όλων των λατρευτικών χώρων από την Μονή και το διηνεκές θρησκευτικό δικαίωμα εν καταβίωση των ελληνοορθόδοξων μοναχών. Ωστόσο, δεν αναφέρει η απόφαση αυτή, μέχρι σήμερα, ιδιοκτησία της Μονής επί λατρευτικών χώρων. Αναφέρει ότι η Μονή δεν έχει καθαρή ιδιοκτησία σε πέριξ μη λατρευτικούς χώρους και προφανώς δεν ισχύουν τα όσα ανεύθυνα ακούστηκαν την περασμένη εβδομάδα περί έξωσης των μοναχών και δήμευση της περιουσίας της Μονής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηβασιλείου και συμπλήρωσε:

«Ο κ. Γεραπετρίτης μεταβαίνει αύριο στο Κάιρο, επικεφαλής μιας μεγάλης ελληνικής ομάδας με στελέχη και από άλλα υπουργεία, όπως Πολιτισμού, Παιδείας, και θα επιδιώξει να ολοκληρωθεί η εκκρεμής Συμφωνία που είχε συζητήσει η Ελλάδα με την Αίγυπτο για το ζήτημα αυτό, πριν μεσολαβήσει η δικαστική απόφαση».

«Καμία άλλη κυβέρνηση, όπως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει επιδείξει τέτοια σπουδή και τέτοια υπεύθυνη ενασχόληση με τα ζητήματα της ιστορικής Μονής του Όρου Σινά, που αποτελεί ένα φάρο του ορθόδοξου κόσμου για όλους μας. Θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στις συζητήσεις και να υπενθυμίσω ότι ο ίδιος ο κ. Σίσσυ κατά την παραμονή του στην Αθήνα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, στις 7 Μαίου, ανέλαβε δημόσιες δεσμεύσεις για το καθεστώς και την προστασία της Μονής Σινά και είμαι βέβαιος θα το κάνει. Δε θα ήθελε να διακινδυνέψει την σχέση αδελφοσύνης και θετικής συνεργασίας με την Αθήνα», κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

