ΠΑΣΟΚ: Ψηλά στην ατζέντα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και Εθνικά θέματα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει στη σκληρή γραμμή στα εξωτερικά ζητήματα. Μια σκέψη που υπήρχε εδώ και καιρό στο περιβάλλον του Προέδρου για επίσκεψη στην Αίγυπτο παίρνει σάρκα και οστά μετά και τις εξελίξεις στη Μονή Σινά. Έτσι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο τον Β'.

Ακολούθως θα μεταβεί στα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Ανδρέα Βαφειάδη και θα επισκεφθεί τα ελληνικά σχολεία, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας ο κ. Ανδρουλάκης θα ξεναγηθεί στο Μουσείο Καβάφη από τη διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού στο παράρτημα της Αλεξάνδρειας, Σταυρούλα Σπανούδη. Συνεργάτες του έκριναν σημαντικό και συμβολικό το ταξίδι του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, λόγω και της συγκυρίας.

Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς σε διπλωματικό επίπεδο άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

«Αφού υπήρχε το Φεβρουάριο και το Δεκέμβριο η συμφωνία του Πρωθυπουργού με τον κ. Σίσι. Η δική μας διπλωματικοί υπεύθυνοι δεν είχαν εικόνα ότι αφού εκκρεμεί μια υπόθεση στο Εφετείο – η οποία πιθανώς αν επαναλάβει ότι είχε πει η πρωτόδικη θα ήταν ένα πρόβλημα - γιατί δεν είχε σπεύσει να προχωρήσει σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό;» σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο Mega.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα στο τραπέζι

Με φόντο το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με επιστολή τους έχουν ζητήσει τη συνεδρίαση Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και συγκεκριμένα την κλήση ενώπιον της Επιτροπής των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και των Προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 έως και σήμερα.

«Να συσταθεί η επιτροπή θεσμών και διαφάνειας και να έρθουν όλοι οι διατελέσαντες υπουργοί και να δούμε που είναι οι ευθύνες από το 2017 και μετά. Το 20 και το 23 έγιναν όργια λένε οι ελεγκτές. Υπήρχε πολιτική κάλυψη ; Να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες στους προέδρους των οργανισμών τόσο και σε πολιτικά πρόσωπα», ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς στον ΑΝΤ1.

Βέβαια, στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και θα κινηθεί με όλα τα θεσμικά όπλα που υπάρχουν στο τραπέζι. Η Επιτροπή Θεσμών και διαφάνειας είναι το πρώτο κοινοβουλευτικό βήμα ενώ με βάση τα στοιχεία που θα υπάρξουν, δεν αποκλείεται ακόμη και το αίτημα για προανακριτική επιτροπή, που πάντως είναι πρόωρο να συζητηθεί αυτή την ώρα, αφού προϋποθέτει την ύπαρξή δικογραφίας που να αποσταλεί στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.