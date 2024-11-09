Ξεκίνησαν ξανά σήμερα, για δεύτερη ημέρα, οι διεργασίες του έκτακτου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τις τοποθετήσεις των συνέδρων, μετά τη χθεσινή, δραματική συνεδρίαση, που οδήγησε στην τρίτη διάσπαση στο κόμμα μέσα σε έναν χρόνο.

Χθες πρώτη μέρα του Συνεδρίου, εγκρίθηκαν μέσα σε εκρηκτικό κλίμα, οι υποψηφιότητες για την προεδρία του κόμματος των: Απόστολου Γκλέτσου, Παύλου Πολάκη, Σωκράτη Φάμελλου, Νίκου Φαραντούρη όπως και το κείμενο της πολιτικής απόφασης.

Μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη, το βλέμμα τώρα είναι στραμμένο στις «οριακές» για το κόμμα ανεξαρτητοποιήσεις των 4 βουλευτών που πρόσκεινται στην πλευρά του πρώην προέδρου.

Μέχρι στιγμής την ανεξαρτητοποίησή τους έχουν ανακοινώσει ο βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο βουλευτής Κιλκίς, Πέτρος Παππάς, η βουλευτής Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών, Ραλλία Χρηστίδου και τελευταία σήμερα η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα.

Παράλληλα με το συνέδριο, ο Στέφανος Κασσελάκης θα ανακοινώσει σήμερα στη μία το μεσημέρι την ίδρυση του νέου του κόμματος, από τα γραφεία του στον Ταύρο.

Πηγή: skai.gr

