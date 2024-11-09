Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το χθεσινό, επεισοδιακό συνέδριο που οδήγησε στην τρίτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα χρόνο και λίγη ώρα πριν την έναρξη των εργασιών σήμερα.

Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα, με το κόμμα πλέον να εκπροσωπείται στη Βουλή από 31 βουλευτές.

Σημειώνεται, ότι μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις του Πέτρου Παππά, Αλέξανδρου Αυλωνίτη, Ραλλίας Χρηστίδου και Κυριακής Μάλαμα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στους 31 βουλευτές μαζί με το ΠΑΣΟΚ και παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση γιατί το ποσοστό του στις εθνικές εκλογές ήταν μεγαλύτερο. Ωστόσο, αν στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ «απωλέσει» έστω και έναν ακόμη βουλευτή, χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την οποία παίρνει το ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωσή της, η Μάλαμα αναφέρει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κλειδώσει την ψυχή του έξω»

Αυτές τις ημέρες εξελίχθηκε η τελευταία πράξη του αντιδημοκρατικού παροξυσμού των λεγόμενων κορυφαίων στελεχών ενάντια στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αυτοαποκαλούμενα κορυφαία στελέχη μπήκαν από την πίσω πόρτα του μπουζουξίδικου στα κρυφά για το ψευδοσυνέδριο τους και άφησαν έξω στο κρύο επί πέντε ώρες χιλιάδες εκλεγμένους συνέδρους. Η πράξη αυτή ήταν η κορυφή ενός παγόβουνου που εξελίσσεται εδώ και μήνες, με στόχο την αντιδημοκρατική εκτροπή του κόμματος και την παράδοση του σε αλλότρια, άγνωστα συμφέροντα. Το μίσος τους για τον κόσμο για την βάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιο που δεν δίστασαν να αποκαλέσουν ιστορικά στελέχη, ανθρώπους με αγώνες για την δημοκρατία ως τραμπούκους.

Αν έχει ακόμα για κάποιους νόημα καταγγέλλω ότι ως βουλευτής δέχτηκα email νωρίς το μεσημέρι, όπου με πληροφορούσαν για την δυνατότητα να εισέλθω “από την πίσω πόρτα”. Τους αγνόησαν κι έμεινα με τους 34 συνέδρους της Χαλκιδικής έξω από την πόρτα του μπουζουξίδικου για πέντε ώρες. Μόνο ένας από τους 34 συνέδρους της Χαλκιδικής κατάφερε να εισέλεθει στο μπουζουξίδικο. Οι σύνεδροι αυτοί αντιπροσώπευαν την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του κόμματος στο Νομό.

Τους συνέδρους που δεν ήταν “δικοί τους” τους έβαζαν σε υποβαθμισμένη ξεχωριστή αίθουσα, την ώρα που για τα “κορυφαία στελέχη” είχαν μία “πριβέ”. Οι ίδιοι άνθρωποι επί δύο μήνες λειτουργούν ως ενωμοτάρχες, ενώ όλο τον προηγούμενο χρόνο μηχανορραφούν, εμπλέκονται σε αλλεπάλληλες ίντριγκες και προσπαθούν με κάθε μέσο να φιμώσουν την δημοκρατία στο κόμμα. Την ώρα που ξέρουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης του κόμματος, όπως αποδείχτηκε και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές είναι εναντίον τους.

Σε ότι με αφορά προσωπικά δεν έχω καμία θέση πλέον σε αυτό το κόμμα, δεν το αναγνωρίζω και δεν πρόκειται να υπηρετήσω τα σχέδια όλων αυτών που ντροπιάζουν την ιστορία της Αριστεράς και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της βάσης, των απλών μελών του κόμματος. Μας εκδιώχνουν από το κόμμα, μας αναγκάζουν στην έξοδο με τις πράξεις τους.

Ανεξαρτητοποιούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζω ακατάπαυστα το κοινοβουλευτικό μου έργο και για την Χαλκιδική και για την κοινωνία συνολικότερα και προειδοποιώ τους στρατούς τους και τα τρολ τους ότι δεν με αγγίζουν και τίποτα δεν μπορεί να με κάμψει. Οφείλουμε στην Αριστερά, στην ιστορία των οικογενειών μας, στα κοινωνικά κινήματα που υπηρετήσαμε να αφήσουμε πίσω μας αυτό που σήμερα κατάντησαν ορισμένοι τον ΣΥΡΙΖΑ.



Πηγή: skai.gr

