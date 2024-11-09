Γεωργόπουλος: Τι είπε για το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και το Πόθεν Έσχες Κασσελάκη

«Κανείς δεν μπορεί να νιώθει ανακουφισμένος μετά από μία διάσπαση αλλά μερικές φορές είναι λυτρωτική. Ζήσαμε καταστάσεις που η Αριστερά είχε βιώσει τη δεκαετία του '50 και του '60, την περίοδο του μετεμφυλιακού κράτους από το παρακράτος όταν έστηνε αντισυγκεντρώσεις», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Ευθύμιος Γεωργόπουλος.

Αναφερόμενος στα χθεσινά επεισόδια, ο κ. Γεωργόπουλος είπε: «Χθες είδαμε μία φασίζουσα αντισυγκέντρωση από κόσμο, ο οποίος δεν ήταν σύνεδρος που είχε κοπεί. Κατά το πλείστον ήταν ιδιωτικό στρατός του κ. Κασσελάκη, ο οποίος είχε έρθει για να τα κάνει μπάχαλο».

«Ο κ. Κασσελάκης δεν είχε έρθει ούτε για να συμμετάσχει στο συνέδριο, ούτε για να βάλει υποψηφιότητα, ούτε για να διεκδικήσει αυτά τα οποία έλεγε. Όλα αυτά που έλεγε ο Κασσελάκης ήταν προφάσεις εν αμαρτίαις. Από το πρωί, είχε προαναγγείλει αυτό που θα συμβεί το βράδυ. Ήρθε να κάνει ένα σόου με φασίζουσα λογική», πρ.

Στο ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Γεωργόπουλος είπε: «Θα είναι πρώτη φορά που αξιωματική αντιπολίτευση χάνει το θεσμικό της ρόλο δια αποστασίας. Ο καθείς κρίνεται».

«Σήμερα έχουμε εν εξελίξει τα ορφανά του κ. Κασσελάκη και εμείς οι Σταλινικοί, θα τα περιθάλψουμε. Στο μέτρο που ανακαλύψουν ποιός είναι ο Κασσελάκης και ποιό ρόλο έπαιξε. Αναφορικά με το Πόθεν Έσχες και την εμπλοκή του, θα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Πολύ σύντομα θα δείτε και Οικονομικούς Εισαγγελείς», κατέληξε ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ.

