Πολύ λίγοι χθες στον πολυχώρο της Ιεράς Οδού πίστευαν πως το συνέδριο θα μπορούσε να ολοκληρώσει το βασικό κομμάτι των εργασιών του, που ήταν η έγκριση των τεσσάρων υποψηφιοτήτων και ουσιαστικά το «κόψιμο» του Στέφανου Κασσελάκη από τη διαδικασία.

Οι θυμωμένοι οπαδοί του, που βρέθηκαν στο συνέδριο, το πείσμα, τα σπρωξίματα, οι λιποθυμίες και οι έντονες αντεγκλήσεις δεν προμήνυαν πως η διαδικασία θα ξεκινούσε. Η πλευρά της πλειοψηφίας είχε, ωστόσο από την αρχή διαφορετική άποψη.

Παρά τα συνωστισμό στο φουαγιέ για τις κάρτες διαπιστεύσεων, σύμφωνα με την πλευρά της πλειοψηφίας από άτομα που δεν ήταν σύνεδροι, η διαδικασία ξεκίνησε.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως η διοργάνωση ήταν καλή. Ούτε ο χώρος ήταν κατάλληλος ούτε ο προγραμματισμών των εργασιών είχαν γίνει με τον ορθό τρόπο. Οι κάρτες διαπιστεύσεων έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση γύρω στις έξι το απόγευμα και λίγο μετά άνοιξαν οι πόρτες.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επιχείρησε να κερδίσει τις εντυπώσεις αποχωρώντας και επιστρέφοντας μετέπειτα στο χώρο του συνεδρίου, χωρίς τελικά να καταφέρνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να μην εφαρμοστεί από την πλειοψηφία. Μάλλον περισσότερο αμηχανία έδειξε η συγκεκριμένη κίνηση παρά έναν τακτικό ελιγμό. Η διαδικασία ξεκίνησε με τον επικεφαλής του προεδρείου, Γιάννη Ματζουράνη, να παίρνει τον λόγο υπό τον ήχο των λίγων «κασσελακιστών» που βρέθηκαν στην αίθουσα μη υπακούοντας την προτροπή του αρχηγού τους να κατευθυνθούν προς τον Ταύρο.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Ψήφισαν 3072 σύνεδροι, υπέρ της έγκρισης των τεσσάρων υποψηφιοτήτων (Σωκράτη Φάμελλου, Παύλου Πολάκη, Νικόλα Φαραντούρη, Απόστολου Γκλέτσου) τάχθηκαν ηλεκτρονικά 2784 και κατά 276. Υπήρχαν και 12 λευκά. Από τους «87» τόνιζαν πως αν λάβει κανείς υπόψη τους αρχικούς 4200 συνέδρους τα 2/3 δηλαδή περίπου το 66% του σώματος ήταν υπέρ της νέας πλειοψηφίας.

Το highlight του συνεδρίου; Η Θεοδώρα Τζάκρη η οποία - αφού ανέβηκε στο προεδρείο για να καταθέσει το στικάκι με τις 1936 υπογραφές υπέρ του Στ. Κασσελάκη - επιχείρησε να μιλήσει στο μικρόφωνο με τον Γιάννη Ματζουράνη να μην της το επιτρέπει.

Νέο κόμμα ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης

Η διάσπαση προκάλεσε παράλληλες διεργασίες χθες και την ώρα που οι τέσσερις υποψήφιοι ανέλυαν την οπτική τους για τον νέο ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωνε στα γραφεία του στον Ταύρο τη δημιουργία νέου κόμματος και την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου.

Σήμερα στη μια το μεσημέρι έχει απευθύνει νέο κάλεσμα προκειμένου να προβεί σε ανακοινώσεις.

Από το «θα μείνω στο συνέδριο μέχρι να μπει και ο τελευταίος σύνεδρος» ο πρώην πρόεδρος δεν περίμενε καθόλου και έκανε πολύ άμεσα γνωστές τις προθέσεις του. Ενδεχομένως να βιάστηκε γιατί είδε και τρεις βουλευτές που τον υποστηρίζουν, τον Πέτρο Παππά, τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη και τη Ραλλία Χρηστίδου να προχωρούν σε ανεξαρτητοποιήσεις αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ με 32 βουλευτές να βρίσκεται πλέον στην «κόψη του ξυραφιού».

Η επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου

Ακόμα δυο βουλευτές αν φύγουν από την Κουμουνδούρου ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τη θεσμική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δίνοντας τη θέση του στο ΠΑΣΟΚ. Είναι γεγονός, πάντως πως η φυγή των τριών πέρασε χθες σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι «87» έπλεαν σε «πελάγη ευτυχίας» από την απομάκρυνση του Στέφανου Κασσελάκη από το κόμμα. Ίσως πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ότι νόμιζαν.

Τα πράγματα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εύκολα την επόμενη ημέρα. Το κόμμα έχει οδηγηθεί σε μια ηθική απαξία, έχει χάσει μεγάλο μέρος του Αριστερού του κοινού, ενώ είναι σίγουρο πως η φυγή του Στέφανου Κασσελάκη και η δημιουργία νέου κόμματος θα στοιχίσει σημαντικά στον ΣΥΡΙΖΑ στα ποσοστά του.

Στην Κουμουνδούρου έχουν μπροστά τους μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει τον επόμενο πρόεδρο. Είναι σίγουρο πως οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλαμβάνουν και το κόμμα Κασσελάκη θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτός έναν «Γολγοθά» μπροστά του. Τα τρία χρόνια μέχρις τις επόμενες εκλογές είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα να αντέξει στο χρόνο.

