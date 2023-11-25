Θεοχάρης: Η κυβέρνηση έχει δώσει κίνητρα για την ασφάλιση κατοικιών και επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές

«Η κλιματική κρίση, δυστυχώς, είναι κοντά μας και συνεπώς οι φυσικές καταστροφές είναι ένα δεδομένο που θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, ολοένα και με μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει ήδη πάρει μέτρα με τα κίνητρα για την ασφάλιση των πολιτών στις κατοικίες τους και με την υποχρέωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να ασφαλίζονται ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις», δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της 5ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Εκλεγμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια, που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Ο υφυπουργός μιλώντας στη συνδιάσκεψη που είχε ως βασικές θεματικές ενότητες τις φυσικές καταστροφές, τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και φορολόγησης δεσμεύτηκε πως «η κυβέρνηση θα δει τι άλλο μπορεί να κάνει ώστε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ μεγάλη απειλή για τη χώρα μας».

Συμπλήρωσε ο κ.Θεοχάρης πως από το επόμενο διάστημα θα ψηφιστούν και θα τεθούν σε εφαρμογή όλα όσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη που είδε την ασφάλιση ως ένα μοχλό προόδου της χώρας». Σύμφωνα με τον υφυπουργό, μετά τις καταστροφικές ζημιές που προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία «πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα απ' ό,τι κινούμασταν πριν».

Ν. Ταχιάος: Το κράτος είναι αδύνατο να καλύψει το σύνολο των αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές

«Η σχέση των δημοσίων υποδομών με τις ιδιωτικές είναι μία σχέση συμπληρωματική. Δηλαδή, μπορεί οι φυσικές καταστροφές σε μία δημόσια υποδομή να φέρουν αλυσίδα καταστροφών και να επηρεάσουν ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το κράτος είναι αδύνατον να καλύψει το σύνολο των αποζημιώσεων, οι οποίες απαιτούνται για να αντιμετωπίσει κανένας τις συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής», τόνισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Υπογράμμισε πως «κατά συνέπεια, η ιδιωτική ασφάλιση είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα στους ιδιώτες για να προστατέψουν τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις τους».

Οι ασφαλιστές, στη διάρκεια της συνδιάσκεψης, στάθηκαν στα στοιχεία που αφορούν τις ιδιωτικές ασφάλειες. Όπως ειπώθηκε, η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα παγκοσμίως κατέχοντας μόλις το 3% στην προστασία για φυσικές καταστροφές.

Ειπώθηκε πως δεν έχει κερδηθεί το κομμάτι της ασφάλισης στη χώρα μας και ζητήθηκε από την κυβέρνηση να εξετάσει περαιτέρω φορολογικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα το μέτρο για τον ΕΝΦΙΑ από το 10% να αυξηθεί στο 30% καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να ασφαλίσουν περισσότεροι τα σπίτια τους και σε μια ενδεχόμενη ζημιά η ιδιωτική ασφάλιση θα μπορεί να παρέμβει υπέρ της πολιτείας και των καταναλωτών.

Χαιρετισμό στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ιωάννης Βουτσινάς, ο εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Μιχάλη Ζορπίδη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Μητράκας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς και η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Ελίνα Παπασπυροπούλου.

H ετήσια πανελλαδική συνάντηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών το 2019 και κάθε χρόνο διεξάγεται με βάση τον προγραμματισμό που προβλέπει την εναλλαγή της διοργάνωσης μεταξύ των τριών Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

