«Υπάρχει μία πρόβλεψη, μετά από μία 5ετία, η μέση τιμή της Αττικής Οδού να μείνει 2,5 ευρώ αλλά να έχει το δικαίωμα ο ιδιώτης να υποβάλλει πρόταση για αυξομειώσεις με βάση κάποια κριτήρια που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό»,ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών , Χρήστος Σταϊκούρας αναφορικά με τη μείωση της τιμής των διοδίων στην Αττική Οδό.

«Θα πρέπει ο ανεξάρτητος μηχανικός να συμφωνήσει, η κυβέρνηση να συμφωνήσει. Υπάρχει και δικαίωμα παραπομπής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να αξιολογηθεί και από αυτούς», διευκρίνισε.

Για το παρ' ολίγον ατύχημα στον Προαστιακό, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι «υπήρξε ανθρώπινο σφάλμα, υπήρξε παραπομπή μέσα στα όργανα πριν δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Εκεί λειτουργούσε και η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση».

Στους φορείς που εμπλέκονται με τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «Αυτό αλλάζει τους προσεχείς μήνες. Θα έχουμε έναν φορέα, τον ΟΣΕ και από κάτω θα είναι η ΕΡΓΟΣΕ και το τμήμα της ΓΑΙΟΣΕ που έχει να κάνει με το τροχαίο υλικό. Θα υπάρχει υπεύθυνος για όλη τη δομή του συγκοινωνιακού έργου. Θα υλοποιηθεί από τις αρχές του 2025.

Όσον αφορά τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη λειτουργούν από τα τέλη Αυγούστου του 2023, εκτός από ένα σημείο που καταστράφηκε από την κακοκαιρία Daniel. «Εξασφαλίσαμε χρήματα για να καλύψουμε σηματοδότηση σε τμήματα που δεν είχε ποτέ η χώρα, όπως Αθήνα - Κιάτο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις ισόπεδες διαβάσεις, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί 25 εκ. ευρώ ώστε να γίνει διαγωνισμός για να κατασκευαστούν 90 ισόπεδες διαβάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα με την πτώση δέντρων, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «βγάλαμε 6 εκ. ευρώ για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά, σε όλη την Ελλάδα. Συνεργεία θα κάνουν παρεμβάσεις σε όμορους χώρους και τις γραμμές», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με την συνομολογό του Ιταλό υπουργό Μεταφορών για την προμήθεια νέων τρένων.

Αναφερόμενος στην προμήθεια νέων λεωφορείων, υπογράμμισε ότι «έχουν έρθει 250 λεωφορεία. Το επόμενο χρονικό διάστημα, και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2025 θα κυκλοφορούν 950 λεωφορεία», εκτιμώντας ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, ο αριθμός των νέων λεωφορείων θα έχει ανέλθει στα 400.

Για την αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου με την κάρτα, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «υλοποιείται πιλοτικά μέχρι το αεροδρόμιο, με ικανοποιητικό τρόπο. Επιδίωξή μας να έχει αντικατασταθεί μέχρι το τέλος του έτους».

«Τον τελευταίο μήνα έχει μειωθεί αισθητά τα φαινόμενα εισιτηριοδιαφυγής, σε ποσοστό 30% -40%», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

