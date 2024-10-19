Κασσελάκης: Να μην το βάλετε κάτω. Να μην ακούτε τη λάσπη τους

Να πάρουν εκείνοι «τη δύναμη της συμμετοχής, της απόφασης και της εξουσίας στο κόμμα…», κάλεσε το Σάββατο ο Στέφανος Κασσελάκης τα στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από την Πτολεμαΐδα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη δυτική Μακεδονία.

Ανέφερε ότι η ηγεσία «πρέπει να παίρνει την κατεύθυνση και να λογοδοτεί στη βάση» και «όχι να σας μεταχειρίζεται σαν κομπάρσους σε συνέδρια». Είπε ότι είναι στα χέρια τους να αλλάξει αυτό και πως «το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να οργανωθούμε για αυτό το συνέδριο». «Διότι προφανώς», υποστήριξε, «το διακύβευμα στο συνέδριο δεν είναι καν η άρση εμπιστοσύνης μιας Κεντρικής Επιτροπής που εξελέγη το 2022 με το εκλεκτορικό σώμα του 2019. Δεν είναι καν εάν αυτή η άρση εμπιστοσύνης πρέπει να επικυρωθεί ή όχι. Το διακύβευμα πλέον είναι αν ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματος μπορεί να είναι και ξανά υποψήφιος πρόεδρος». Πρόσθεσε ότι «είναι διακύβευμα δημοκρατίας και δεν αξίζει στην Αριστερά η κηλίδα της έλλειψης δημοκρατίας στην εκλογή από τη βάση και τον Πρόεδρό της. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό, στο συνέδριο».

«Η απάντηση στην έλλειψη δημοκρατίας δεν είναι ποτέ η φυγή. Ούτε είναι η διάσπαση. Η απάντηση είναι περισσότερη δημοκρατία. Και αυτό σας καλώ να κάνουμε μαζί. Να μην το βάλετε κάτω. Να μην ακούτε τη λάσπη τους. Να μην ακούτε τις κατηγορίες τους…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

