ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Κασσελάκης σε διατεταγμένη υπηρεσία για τη διάλυση του κόμματος»

«Η σιωπή και η μη διάψευση δημοσιεύματων σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Κασσελάκης θέλει να εξαϋλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ έχει ενοικιάσει γραφεία 1.500m2, επιβεβαιώνει την αλήθεια και των δημοσιευμάτων και των προθέσεων του έκπτωτου κ. Κασσελάκη», αναφέρουν στελέχη της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Στη σχετική διαρροή τους υποστηρίζουν πως «επιβεβαιώνει ότι ο κ. Κασσελάκης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων που επιθυμούν την διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση της χώρας».

«Θα παρακολουθούμε τα έκτροπα για την ίδρυση του κόμματος Κασσελάκη και τον κατήφορο που θα φτάσει και στην δημόσια στήριξη της ΝΔ. Το έχει ξανακάνει "άλλωστε"…» σημειώνουν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.