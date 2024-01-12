«Μέσα σε 24 ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει για ακόμα μία φορά να ζαλιστεί ο ίδιος από τις αλλεπάλληλες στροφές 180 μοιρών τις οποίες άλλωστε συνηθίζει» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός.

«Χθες, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε ότι θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θέτοντας θέμα κομματικής πειθαρχίας για τους βουλευτές του κόμματός του, κατηγορώντας μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί δεν το θέτει και στους βουλευτές της ΝΔ. Σήμερα, η εκπρόσωπος του κόμματος Δώρα Αυγέρη υποστήριξε ότι ο κ. Κασσελάκης δεν μίλησε για κομματική πειθαρχία.

Πριν λίγη ώρα, ο κ. Κασσελάκης έθεσε μια νέα εκδοχή: αυτή της κομματικής πειθαρχίας με αστερίσκους» ανέφερε.

Ο κ. Ρωμανός σημειώνει ότι είναι ξεκάθαρο ότι στην προκειμένη περίπτωση το κάρο ήταν η κομματική πειθαρχία του κ. Κασσελάκη και το άλογο η άποψη των πολακιστών.

«Όπως και να έχει, κρατάμε τη μεγάλη εικόνα, μιας ευρείας πλειοψηφίας που φαίνεται να δημιουργείται υπέρ της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης να νομοθετήσει την ισότητα στον πολιτικό γάμο και να διασφαλίσει ίσα δικαιώματα για τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών» καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.