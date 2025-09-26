Σωκράτης Φάμελλος: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ζητά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Είναι καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιου του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα. Από την πρώτη ημέρα που τον επισκέφθηκα, ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμπαρίσταται πλήρως στον αγώνα του για την Αλήθεια. Κανείς δεν έχει να φοβηθεί την Αλήθεια. Η κοινωνία το απαιτεί. Και αντιστέκεται στη συσκότιση Μητσοτάκη.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.