Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο Χ υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση ορθώς προέταξε την αγορά των F-35, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο από την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 24 Σεπτεμβρίου 2025.
Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (24/9/2025). pic.twitter.com/oOlhZ9D6Gk— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 26, 2025
Όπως αναφέρει στο βίντεο ο κ. Δένδιας «εδώ στη Βουλή είχε γίνει μια συζήτηση για τα F-35 και ο ναύαρχος τότε είχε πει - ο ναύαρχος ε.α. Αποστολάκης σε αυτόν αναφέρομαι ως ναύαρχο, έτσι συνήθισα να τον λέω παρότι θα έπρεπε να τον προσφωνώ ”κύριε υπουργέ”- ”γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο Στόλος έχει τεράστιες ανάγκες;”»
Και προσθέτει: «Παρακαλώ να θυμηθεί ότι είχα πει ”με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν Πρόεδρος ο Μπάιντεν, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πετύχει να πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα;”»
«Προάξαμε τότε τα F-35», εξηγεί, «και ορθά, απεδείχθη ότι προτάξαμε τα F-35».
Διευκρινίζει, δε, ότι «δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία» αλλά, «για να είμαστε ειλικρινής, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν».
