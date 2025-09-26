Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για τη δημιουργία ταμείου για την άμυνα είπε ότι είναι πολλές οι χώρες που έχουν στραφεί σε αυτή την άποψη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας.

«Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική ανάμεσα στους ομολόγους μου», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «ορισμένες χώρες που ήταν αντίθετες με την ιδέα του περαιτέρω δανεισμού έχουν αλλάξει γνώμη».

«Εδώ και καιρό υποστηρίζω την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δανεισμού για να καλύψει αυτό που θεωρώ ως το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, δηλαδή την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είμαι βέβαιος ότι και η Γερμανία θα συμφωνήσει τελικά με αυτήν την αναγκαιότητα».

Απαντώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και θα καταγράψουμε και φέτος. «Η οικονομία αναπτύσσεται και θέλουμε να διανέμεται και ο πλούτος και θέλω να μειώσω τους φόρους για τη μεσαία τάξη» σημείωσε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι ο βασικός μισθός έχει ήδη ενισχυθεί, ενώ τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης καταγράφουν αισθητή άνοδο. Παράλληλα, επισήμανε ότι από την 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν απτά οφέλη από τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «έχουμε γυρίσει σελίδα, αλλά θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ποιοτική, να υπάρξει σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Λέω στους συμπολίτες μου ότι οι καλύτερες μέρες είναι στο μέλλον».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε παράλληλα την επένδυση της ιταλικής UniCredit στην Alpha Bank. «Θεωρώ πως έχει αξία» εάν ένας ξένος επενδυτής ενδιαφερθεί για ελληνική εταιρεία, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει αν θα στήριζε συγκεκριμένα μια πλήρη εξαγορά της Alpha Bank, σημειώνοντας μόνο ότι στηρίζει κατ’ αρχήν τις πανευρωπαϊκές συμφωνίες.

Σε ερώτηση για τις επόμενες εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «στόχος μου είναι να κερδίσουμε την απόλυτη πλειοψηφία και πιστεύω ότι εάν εργαστούμε θα την κερδίσουμε».

